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Нетаньяху: Израиль обеспокоен сотрудничеством России и Ирана

  • 3.05.2017, 9:30
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Биньямин Нетаньяху
Фото с сайта eadaily.com

Премьер Израиля призвал не допустить того, чтобы Иран закрепился в Сирии «в военном смысле».

Израиль обеспокоен из-за сотрудничества России и Ирана, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом он сказал в интервью «Девятому каналу», передает ТАСС.

«Факт наличия оси Россия — Иран нас очень беспокоит. Мы говорим, что Иран, и я сказал об этом президенту России Владимиру Путину, представляет опасность не только для нас, в конечном счете это опасность и для вас», — заявил израильский лидер.

Нетаньяху также призвал не допустить того, чтобы Иран закрепился в Сирии «в военном смысле». По его словам, если «Ирану удастся осуществить свои планы, заполучить морской порт на Средиземном море в Сирии», то вдоль морских путей Израиля «будут плавать иранские подводные лодки».


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