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Праздник первой европейской Конституции

  • Алексей Ходыко, «Новы Час»
  • 3.05.2017, 9:41
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3 мая 1791 года была принята Конституция Речи Посполитой.

Современными историками Конституция 3 мая 1791 года, принятая Четырехлетним сеймом и инициирована последним польским королем и великим литовским князем Станислава Августа Понятовского рассматривается как прогрессивная. Это была вообще первая в Европе и вторая в мире (после американской 1787-1789 годов) конституция.

В Речи Посполитой она вводила конституционную монархию, впервые согласно принципам Просвещения разделяла ветви власти на законодательную, исполнительную и судебную (концепция французского просветителя Шарля Монтескье), реформировала в рациональном направлении государственный строй и государственный аппарат. Создавалось правительство («стража прав») из короля и министров, которым помогали соответствующие отраслевые министерства - правительственные комиссии.

Лучше всего новый дух Конституции отражала статья «V. Правительство, или определение публичных властей», который утверждает вслед за Жан-Жаком Руссо: «Всякая власть в человеческом обществе берет свое начало в воле народа».

Таким образом впервые в отечественном законодательстве прозвучало слово «народ».

Конституцию создавали и писали лучшие представители патриотического лагеря - вместе с королем - граф Игнатий Потоцкий, граф Станислав Малаховский и Гуго Коллонтай. Поддержали - Адам Чарторыйский, лидер шляхты ВКЛ, предводитель конфедерации Великого Княжества Литовского князь Казимир Нестор Сапега.

Ян Матэйка. Прыняцце Канстытуцыі 3 мая 1791. 1891 год

Конституция стала последней попыткой спасти Речь Посполитую: страна лишалась присущих ей недостатков процесса управления государством.

Прежде всего принципа liberum veto, которым подкупленные иностранными агентами шляхтичи блокировали каждую рациональную инициативу, а также права на шляхетские конфедерации – фактически легальные бунты нобилей. Численность армии должна была увеличиться до 100 тысяч, управление ей переходило на профессиональную основу. Права шляхты упорядочивались, а мещан - расширялись вплоть до права покупки имений и получения шляхетства.

Оглашались типично раннебуржуазные и патриотические реформы.

Интересно, что, как и американская, наша Конституция в 1791 - начале 1792 ратификовывалась на местах. И в ВКЛ даже быстрее, чем в Королевстве Польском. За это время в ВКЛ 27 сеймиков знати из 33 присягнули Конституции; а в Польском королевстве – из 42 сеймиков 10 сеймиков присягнули, а 27 сеймиков только предварительно одобрили Конституцию. Но все-таки одобрили.

Уже в 1791 году день 3 мая был признан праздником Конституции.

В современной Польше этот день отмечается как государственный праздник.

После Второй мировой войны коммунистические власти заменили его празднованием 1 мая, а в 1951 году полностью отменили. После системных перемен, с апреля 1990 года, 3 мая – снова национальный праздник в Польше.

Алексей Ходыко, «Новы Час»


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