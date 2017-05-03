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Лампочка в подвале теперь может обойтись в $350

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  • 3.05.2017, 9:55
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Белорусов начнут штрафовать за свет в подсобных помещениях многоэтажек.

Первыми о нововведениях узнали жители Гродно.

— По проекту в большинстве домов должны быть освещены только места общего пользования, в частности проходы в подвалах. В кладовках же электричества нет, иначе на каком основании мы бы его отключали? — объясняет «Вечернему Гродно» главный инженер УЖРЭП Ленинского района города Гродно Андрей Воробей. — Любое отступление от проекта требует разрешения и согласования.

В КоАП даже есть статья, согласно которой за нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений дома предусмотрен штраф — до 690 рублей (до 30 базовых), на юрлицо — от 690 до 1150 рублей (30–50 базовых).

Коммунальщики отмечают, что работа по отключению света в подвалах велась и раньше, но в случае нарушения ограничивались, как правило, предупреждением. Через некоторое время жилец снова проводил электричество в кладовку. По словам главного инженера ГРУП «Скидельское ЖКХ» Александра Шелепова, с мая за самовольное подключение начнут составлять протоколы и штрафовать.

Сейчас жильцы возмещают расходы за потребл(нную электроэнергию в местах общего пользования только в пределах тарифа — не более 39 копеек на одного проживающего.

— В этот тариф укладывается всего несколько домов. В остальных расход больше. А за «лишние» киловатты сейчас платит ЖКХ, — говорит директор УЖРЭП Октябрьского района Марьян Жук. — Хочешь свет в кладовку — составляй проект, ставь прибор учета, подводи электричество и плати.

Жильцам придется самостоятельно проводить свет в кладовку в подвале. Для этого нужно обратиться в ЖЭС или УЖРЭП своего района за техническими условиями. Затем — в проектный институт за проектом, где будет указана точка подключения и место установки счетчика. Потом нужно нанять фирму, которая смонтирует оборудование, подключит свет и установит счетчик. Эту работу за отдельную плату могут выполнить специалисты УЖРЭП или частная фирма. Подключение необходимо согласовать с энергонадзором. А дальше по факту каждый месяц платить за потребленные киловатты.

— Городской РЭС не обслуживает внутридомовые коммуникации. Поэтому принимать счетчики в подвалах на баланс мы не будем, — пояснил заместитель начальника Гродненского городского района электросетей Александр Новик.

Отключили свет — сэкономили 15 % электричества

Между тем жильцы многоквартирных домов в Обухово, Вертелишках, Скиделе, Поречье и Озерах почти год живут без электричества в личных подвалах. Обрезать провода здесь начали еще в прошлом году. Сегодня отключено 98 % домов, принадлежащих ЖЭС и ЖСПК, которые находятся на обслуживании ЖКХ. Отключение ведут до сих пор.

— Дошло до того, что в подвалах цыплят выращивают. А в одной из ячеек мы нашли станок: один из жильцов плел корзины. Бывает, стоят токарные станки, сварочные аппараты. По нашим подсчетам, один дом в 4–5 этажей потреблял около 400 кВт*ч в месяц. Когда свет обрезали, удалось сэкономить до 15 % электроэнергии, — пояснил Александр Шелепов.

За нелегальный свет — штраф

Интересно, что находятся предприимчивые жильцы, которые после отключения света снова его подключают. В случае ЧП, если ничего серьезного не произошло, можно получить предупреждение, а если по вине самовольщика в доме вырубится электричество или сгорит щиток, штраф будет от 460 рублей (от 20 базовых). Плюс за потребленные киловатты придется заплатить по тарифу в десятикратном размере. Для расчета возьмут период за весь предыдущий год или с момента последней проверки.

— Наказываем редко, так как факт нужно зафиксировать. А бывает, что перед приходом специалистов человек все уберет, и трудно доказать, что он тут сваркой работает. Зафиксировать факт нарушения может и ЖЭС: составляют протокол, рассчитывают ущерб и направляют для дальнейшей проверки в энергонадзор. Но таких сообщений почти нет. В первом квартале этого года было выдано одно предупреждение и один штраф. Чаще всего обращается РОВД, — говорит начальник Гродненского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» Владимир Сильванович.


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