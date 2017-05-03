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Франсуа Фийон объявил о своем уходе из политики

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  • 3.05.2017, 10:00
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Франсуа Фийон

По словам Фийона, теперь он становится «рядовым борцом».

Экс-кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что намерен отойти от политической деятельности. По словам Фийона, теперь он становится «рядовым борцом».

Бывший кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил на встрече с избирателями в Париже, что намерен отойти от политической жизни и выходит из партии, передает РБК.

«Я ухожу, снова становлюсь рядовым борцом, таким же, как и другие, который, однако, не пасует перед реальностью», — сказал Фийон. Он также заявил, что не собирается участвовать в выборах в Национальное собрание, которые пройдут в стране в июне.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам лидирует кандидат от партии «Вперед!» экс-министр экономики страны Эмманюэль Макрон, которому удалось набрать 24,01% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен находится на втором месте с результатом 21,3%.

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон долгое время рассматривался как фаворит предвыборной гонки и лидировал в опросах общественного мнения, однако на фоне политического скандала, связанного с обвинениями его жены Пенелопы в фиктивном трудоустройстве на позицию его помощницы и незаконном получении зарплаты, сумел набрать только 19,91% голосов. Фийон признал свое поражение на выборах и сообщил, что будет голосовать за Макрона.

Обращаясь к избирателям, которым предстоит проголосовать во время второго тура президентских выборов 7 мая, Фийон призвал их руководствоваться «здравым смыслом» при голосовании. «Программа «Национального фронта» в сфере экономики неизбежно разорит Францию», — сказал он и призвал центристов и правых в рядах партии «Республиканцы» сплотиться перед лицом партии Марин Ле Пен.

«И правые, и центристы — мы исповедуем одни и те же ценности, и лишь они имеют смысл, защищайте их», — сказал Фийон. «Мы должны оставаться едиными, баллотируясь в парламент каждый под своим флагом. Вы должны бороться за свои идеалы и убеждения, а не за откидные кресла в Национальной ассамблее», — отметил он.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.


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