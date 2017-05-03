МВД запретил проносить на водительские экзамены мобильные телефоны 3.05.2017, 10:31

В инструкцию о порядке приема экзаменов на право управления транспортным средство внесены изменения.

Министерство внутренних дел внесло изменения в инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора). Постановление №91 от 11.04.2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, пишет belmarket.by.

Теперь в состав экзаменационных комиссий могут включать сотрудники МВД не только с высшим, но и со средним специальным образованием.

Практическая часть экзамена должна сдаваться в одном РЭП. Ранее в инструкции это не было регламентировано.

Также исключена возможность для экзаменуемого отказаться от видеофиксации при проведении практического экзамена.

На теоретический экзамен теперь запрещено проносить и использовать любые предметы, в том числе электронные устройства, носители информации и (или) средства мобильной связи. Ранее из запрещалось только использовать. Кроме того, инструкция прямо запрещает записывать и передавать иным лицам информацию о содержании вопросов теоретического экзамена.