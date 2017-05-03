Конституционный суд Молдовы: Российские войска находятся в стране незаконно 2 3.05.2017, 10:43

Конституционный суд Молдовы признал российский контингент на территории Приднестровья оккупационными войсками.

Размещение российских войск на территории принадлежащего Молдове Приднестровья является нарушением статьи 11 Конституции Молдовы о нейтралитете страны.

Об этом сказано в решении Конституционного суда Молдовы, передает gordonua.com.

«Во втором абзаце статьи Конституции говорится, что «Молдова не допускает размещения на своей территории войск, принадлежащих другим государствам», однако со времени советской оккупации нынешней территории Молдовы (1944–1991 годы) до сих пор в восточной части страны развернуты оккупационные войска Российской Федерации», – сказано в документе.

Решение суда стало результатом рассмотрения поданного два года назад запроса Либеральной партии Молдовы. Авторы обращения требовали признать пребывание российских войск на территории Молдовы антиконституционным.

Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона.

В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских «миротворческих» сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.