В Беларусь возвращается хорошая погода 3.05.2017, 10:49

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В ближайшие погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

3 мая ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по западу республики утром и днем дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

4-5 мая юго-западная половина страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, северо-восточная часть Беларуси останется в поле повышенного атмосферного давления, передает «Белгидрометцентр».

4 мая ночью в юго-западных районах, а днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по юго-западу +8..+10°С; максимальная днем +7..+14°С, по юго-востоку +15..+18°С.

5 мая преимущественно по юго-западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по юго-западу +8..+10°С, по Витебской области при прояснениях до -2°С; максимальная днем +10..+17°С, по югу до +18°С.