«Если расщедрюсь на сало, то смакую этот деликатес по маленькому кусочку» 3.05.2017, 10:59

Как в Барановичах живут люди, чьи доходы ниже бюджета прожиточного минимума.

Более 8% населения Брестской области в конце прошлого года относились к числу малообеспеченных. Intex-press узнала, как в Барановичах живут люди, чьи доходы ниже бюджета прожиточного минимума.

«Раньше внукам поздравления от Деда Мороза оплачивал, а теперь на лекарства для себя не хватает»

Юрий Сукалов, живет один, получает пенсию 165 рублей ($82,5):

– В молодости я работал художником на мебельной фабрике, зарплаты на жизнь хватало, но жить хотелось лучше. Когда мне было чуть за сорок, уволился, оформил частное предпринимательство и стал работать на себя. Налоги платил, а отчислений в фонд соцзащиты не делал. Мне тогда никто не подсказал, чем это чревато в старости, а сам я в тот момент об этой самой старости вообще не думал. Старался семью нормально обеспечить.

На пенсию я вышел в 2008 году. До августа прошлого года подрабатывал сторожем. Вместе с пенсией получал почти 400 рублей. Тогда мне хватало денег, чтобы и себя прокормить, и внуков порадовать подарками. Каждый год заказывал им поздравления от Деда Мороза, покупал игрушки, баловал вкусненьким, когда они ко мне в гости приходили. А когда на мое место взяли другого человека, я начал получать только 165 рублей пенсии.

Почти 50 рублей сразу же плачу за коммунальные услуги, еще 15 трачу на бензин: у меня есть старый форд 1997 года выпуска. Около 10 рублей в месяц плачу за интернет, слежу за новостями, чтобы в курсе быть, что в мире творится. Так что на жизнь остается совсем мало. Первое время внуки приходили ко мне и по привычке бежали к холодильнику: раньше там постоянно что-то вкусненькое было для них. А сейчас что я им куплю, если самому еле-еле хватает? Я с ними часто шучу: все, мол, теперь вы деду вкусненькое носить будете.

Утром я не завтракаю, только кофе с молоком пью. В обед отказался от второго блюда, ем суп. Раньше варил его с мясом, а теперь − с косточками. Моя жена называла их «мохнатыми»: немного мяса на них все-таки есть. Мясо с костей снимаю, размешиваю в кастрюле и ем потом дня три, а то и четыре. На ужин у меня обычно картошка жареная или макароны с колбасой. Колбасу покупаю дешевую – пять с половиной рублей за килограмм и варю ее, чтобы была вкуснее.

В еде я неприхотливый: что могу себе позволить, тому и рад. Даже когда зарабатывал больше, не шиковал. Сыровяленой колбасы я не ел, хотя и не самую дешевую покупал. Творог, сыр, масло, рыба постоянно были на столе. А сейчас если расщедрюсь на сало, то смакую этот деликатес по маленькому кусочку, чтобы растянуть удовольствие. Рыбу вообще не покупаю, ем только то, что сам наловлю. Правда, в последнее время я редко рыбачу: мало того, что на бензин не всегда деньги есть, так и рыбалка почти везде платная.

Конечно, я уже человек пожилой, и много мне одному не надо: жена умерла несколько лет назад. Но обидно, что на старости лет живу и каждую копейку экономлю. У меня проблемы с голосовыми связками, горло нужно постоянно специальным спреем обрабатывать, иначе одышка может появиться. Лекарство стоит 25 рублей, но, конечно, позволить себе его я не могу. Телевизор почти перестал смотреть, чтобы света меньше нагорало.

Картины рисую, летом в огороде копаюсь, в интернете новости смотрю. Скоро налог за дороги платить надо будет, техосмотр проходить, не представляю, где возьму деньги. Но продавать машину жалко: хоть иногда хочется сесть за руль и поехать на ту же рыбалку или внуков навестить. У сына просить помощи не хочу, хотя знаю, что он мне не отказал бы.

«Если одежду дочке покупать не надо, я могу почти каждый день кормить ее на ужин сосисками»

Ольга семья из трех человек, доход 360 рублей ($180):

– Я живу вместе с дочкой и мамой, мужа у меня нет. Отец ребенка, узнав о моей беременности, заставлял сделать аборт, а когда я отказалась, бросил меня. Подруги тоже уговаривали избавиться от ребенка: мол, будешь жить в нищете, с хлеба на воду перебиваться, ребенка обеспечить нормально не сможешь. В чем-то они, конечно, оказались правы.

Я зарабатываю всего 160 рублей, хотя работаю на двух работах, и мама получает около 200 рублей.

За детский сад платим почти 40 рублей, за квартиру – около 100 рублей. Почти 50 рублей в месяц уходит на проезд: мы живем в деревне и на работу в город я езжу на рейсовом автобусе, а по городу уже давно хожу только пешком. Еще около 20-30 рублей тратим на бытовую химию, косметику практически не покупаю, только шампуни и мыло. На жизнь остается примерно 150 рублей. Для нас счастье, если из них 100 рублей удается потратить на продукты. Это бывает, когда дочке ничего из одежды или обуви не надо покупать. Тогда я могу почти каждый день кормить ее на ужин сосисками, а на десерт баловать йогуртами, печеньем или вафельками.

Мы с мамой уже давно едим только картошку с консервами-соленьями, которые сами осенью заготавливаем. Одежду и обувь для себя мы не покупаем, денег на это просто нет. Ходим в чем есть, а когда сапоги или туфли разваливаться начинают, через социальные сети ищу тех, кто тоже не может ничего купить. Кому-то, как мне, обувь нужна, а кому-то куртка, вот мы и меняемся своими старыми вещами. Благодаря таким обменам, кстати, у моей дочки появилось много игрушек. А какие-то крупные покупки, например, зимний комбинезон или сапоги для дочки планируем заранее, откладываем несколько месяцев рублей по 10-15.

Тяжело приходится, если дочка вдруг заболеет, а денег на лекарства нет. В такие моменты психологически очень сложно: ведь чтобы облегчить боль своего ребенка приходится или взаймы просить денег или покупать лекарства по кредитной карте. Бывает и такое.

Многие недоумевают, как мы выживаем? Но мы пока справляемся, главное не допускать мрачных мыслей, а то и заболеть недолго. Просто я привыкла так жить с детства: моя мама тоже растила меня одна, отказывая себе во всем. Конечно, мне, как и всем, хочется покупать дочке игрушки, ходить с ней в кафе, на аттракционы, себя и маму обновками радовать. Но ведь у других людей бывают ситуации еще тяжелее.

Зачем злиться, плакать или завидовать кому-то? Некоторые женщины живут с мужьями, которые зарабатывают по 400 или даже 500 рублей, но половину этих денег мужики проматывают на пиво, гуляют. В итоге эти женщины живут так же, как и я, считая копейки, только нервы свои еще тратят на непутевых мужей. Мы по крайней мере живем спокойно, и моя дочка не видит ни скандалов, ни маминых слез.

«Чтобы дочке на велосипед накопить, почти год продавали свои старые вещи»

Виктория, в семье четыре человека, доход 650 рублей:

– Мой муж зарабатывает 250 рублей, он работает кочегаром в одном из частных предприятий. Его зарплата и мое пособие на двоих детей – весь наш доход. Кредитов у нас нет, квартиру подарили родители, платим только за коммуналку и детский сад для старшей дочери, но денег все равно не всегда хватает. После всех обязательных платежей на жизнь остается около 450 рублей. Сразу же иду на рынок и закупаю продукты на целый месяц. На мясо, рыбу, курицу трачу примерно рублей 100 в месяц. Еще рублей 50 уходит на крупы, масло, макароны. Часто я сама пеку: и вкусно, и детям нравится мне помогать.

Экономим, конечно, чтобы деньги взаймы приходилось нечасто брать. Средства бытовой химии покупаем только в Украине: там все раза в два дешевле, чем у нас. Реже в магазинах что-то покупаем, одежду только детям и только по мере необходимости. Так что трех пар джинсов ни у кого из нас нет. С дочкой немного проще: вещи своих детей отдают родственники. А вот сына полностью одеваем сами: он первый мальчик в родне. Чаще всего новые вещи покупаем на рынке, чтобы было дешевле, иногда и в секонд-хенды заглядываем. Бабушки наши выручают, они обе рукодельницы: и шьют сами, и вяжут.

Свой гардероб я уже примерно год не обновляла – не могу себе позволить, хотя раньше почти каждый месяц что-то покупала. А теперь даже на покупку недорогой одежды на китайских сайтах «выкроить» из семейного бюджета не удается. Пока мне удается с этим мириться, все-таки я в декрете. Но дома мне осталось побыть еще чуть больше года, а как подумаю, что придется возвращаться на работу в старых вещах, сразу настроение падает.

Игрушками радуем детей нечасто, но истерик и скандалов они нам в магазинах не устраивают. Спокойно реагируют, если мы говорим, что денег нет и купим в другой раз, когда получим зарплату. А если крупные покупки предстоят, то приходится или рассрочку искать, или копить. На велосипед для дочки, например, деньги собирали почти год: откладывали, продавали старые детские вещи.

За несколько дней до зарплаты иногда приходится брать взаймы у родителей. Они нас часто выручают и с возвратом долгов не торопят. И хоть неприятно жить в постоянном волнении: хватит ли в этом месяце денег дотянуть до зарплаты, я представляю, как много сейчас людей, которые вообще остались без работы и жить им не на что. А нам просто иногда не на все хватает. Недавно мой муж нашел подработку. Правда, работает недавно, зарплату пока не получал. Так что, может у нас все еще не так плохо.