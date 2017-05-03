Обливший краской бюст Ленина сельчанин: Многие выражали солидарность со мной 3.05.2017, 11:05

Виталий Шилинец

Житель поселка Малеч Березовского района получил год исправительных работ за поступок, который одобрили все его земляки.

Житель поселка Малеч Березовского района Виталий Шилинец был наказан судьей Натальей Вакульчик годом исправительных работ и отчислением 15% из заработка за облитый краской бюст Ленина, передает «Радыё Рацыя».

Шилинец не признает своей вины и намерен обжаловать приговор, так как считает Владимира Ленина преступником, памятники которому не должны стоять на белорусских площадях:

«Ленин разогнал законодательный конституционный орган - Учредительное собрание. Большевики расстреляли мирную демонстрацию, несогласную с этим разгоном, что привело к гражданской войне и к миллионам жертв... Не было такого человека, кто бы сказал, что я сделал что-то не так. Многие выражали солидарность со мной», - рассказал Шилинец.

Бюст, установленный около 1980 году, нигде не стоит на балансе, раньше его никто не трогал.