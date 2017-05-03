Трамп и Путин не договорились о встрече 3.05.2017, 11:17

Разговор, инициированный Путиным, заставил администрацию США усомниться в готовности РФ к диалогу.

Телефонный разговор, состоявшийся во вторник вечером между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, "не привел к прорыву". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет «Грани.ру».

По его словам, телефонный разговор длился около 30 минут и был инициирован Путиным. Чиновник добавил, что во время разговора прорыва не произошло и администрация Трампа не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского конфликта.

Конкретная дата личной встречи между Трампом и Путиным не была определена, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Майкла Энтона. Он подтвердил, что вопрос затрагивался, но еще будет прорабатываться на экспертном уровне.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили "ряд актуальных вопросов сотрудничества", в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, и обострившуюся ситуацию вокруг КНДР.