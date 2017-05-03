Виза в Индию для белорусов подорожала 10 3.05.2017, 11:32

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Индия повысила стоимость визы для белорусов — вместо $40 придется заплатить $100.

Консульский сбор за оформление визы в Индию для белорусов теперь составляет $100. Ранее туристам надо было платить $40. Все остальные требования изменений не претерпели: тот же пакет документов и дополнительный сбор в 100 рупий, который оплачивается в белорусских рублях. Отпуск становится дороже. Ведь 1 июля для белорусов повысится и стоимость визы в Египет, пишет onliner.by.

— Да, есть изменения, — рассказали в посольстве Индии в Минске. — С 1 апреля туристическая виза стоит $100.

— Индия — интересное направление для белорусов. Это интересная, красочная, разнообразная страна. В докризисные годы спрос на это направление постоянно рос, — комментирует директор компании Sunny Travel Александр Ванюков. — Основная масса белорусских туристов летит в Индию через Москву на Гоа. Как правило, это не самое дорогое направление. Потому увеличение стоимости визы в 2,5 раза, конечно, повлияет на общий поток. $100 — дороговато. Для сравнения, недавно повысилась стоимость визы в ОАЭ. Но это дорогое направление, там другой клиент. На общую картину визовые изменения не очень повлияли. Прибавка в $60, если к тому же речь идет о семейном отдыхе, — серьезный плюс к стоимости поездки. Он заставит туриста дополнительно подумать при выборе места назначения.

Напомним, ранее было принято решение об увеличении стоимости виз по другому популярному у белорусов направлению — египетскому. Оно вступает в силу с 1 июля. В обнародованном решении МИД АРЕ указывается, что «стоимость въездных виз повышается с $25 до $60».

Последний раз египетские власти увеличивали стоимость виз с $15 до $25 в 2014 году.