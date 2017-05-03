На двери офиса БНФ написали пророссийские лозунги 2 3.05.2017, 11:41

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Партия планирует установить на офисе видеонаблюдение.

Партия БНФ сообщила, что 1 мая на дверях минской усадьбы БНФ появились «надписи пророссийского шовинистического характера». Камеры во дворе дома не зафиксировали лица тех, кто делал надписи.

«На этот раз мы, наверное, не будем обращаться в милицию, - рассказал Свабодзе председатель БНФ Алексей Янукевич. - Будем устанавливать видеонаблюдение, так как это не первый случай, когда происходит «роспись». На этот раз мы своими силами затерли надпись, но, чтобы не было соблазна в будущем повторять такие случаи, будет установлена камера, чтобы, если такое повторится, мы имели с чем обращаться в правоохранительные органы».

Янукевич говорит, что надписи на дверях подъезда и вывеске партии были «пророссийские», но партия решила не озвучивать написанные лозунги, чтобы не создавать «дополнительное искушение» тем, кто эти лозунги распространяет. Он отмечает, что 22 или 23 апреля неизвестные также повредили вывеску на минском офисе ТБМ.