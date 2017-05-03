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Сегодня — Всемирный день свободы прессы

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  • 3.05.2017, 11:45
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Всемирный день свободы прессы отмечается 3 мая.

Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая. Он был учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных наций в декабре 1993 года и отмечается как день защиты свободы прессы, оценки состояния ее свободы во всем мире, публичного оповещения о свободе печати, общения работников средств массовой информации и памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Накануне 3 мая международная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной рейтинг свободы прессы.

В 2017 году Беларусь сохранила 153-е место среди 180 стран мира. Статья о Беларуси называется «Ложная оттепель».

В рейтинге Беларусь близка к странам с полностью несвободной прессой, соседи в рейтинге - Эфиопия, Сингапур и Свазиленд (150-152 места), Турция, Бруней и Демократическая Республика Конго (154-156). Латвия на 28-м месте, Литва - на 36-м, Украина на 102-м, Россия на 148-м. Лучшие в свободе прессы - Норвегия, Швеция и Финляндия, недалекая географически от Беларуси Эстония на 12-м месте. Сразу три страны бывшего СССР в «несвободных» антилидерах: Азербайджан (162-е место), Узбекистан (169-е) и Туркменистан (178-е).

Рейтинг Беларуси только немного повысился с 2016 года. В 2017 году в Беларуси не было убийств представителей СМИ и «интернет-граждан», но «Репортеры без границ» отмечают многочисленные задержания во время акций протеста в феврале-марте.

Сайт Charter97.org поздравляет всех коллег с праздником и благодарит всех партнеров, которые поддерживают наш сайт в условиях репрессий и давления со стороны диктаторских спецслужб.


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