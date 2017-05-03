Ханок: Поплавская не будет петь мои песни, а с Ярмоленко встретимся в суде 42 3.05.2017, 11:52

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Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Композитор рассказал, как будет разбираться с нарушителями своих авторских прав.

Композитор Эдуард Ханок высказался по скандальному делу о запрете Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять его самые популярные песни. Речь идет о хитах «Завіруха», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Малиновки заслыша голосок», «Вы шуміце, бярозы», к которым он написал музыку.

Как пишет газета «СБ. Беларусь сегодня», Эдуард Ханок наложил запрет на исполнение его песен с 26 апреля, однако эту дату подкорректировал Национальный центр интеллектуальной собственности — с 20 мая. В этот день окончательно прекратятся выплаты авторского вознаграждения. В дальнейшем право исполнять упомянутые песни певцам придется приобретать у автора.

Ханок говорит, что скорее всего судиться с Ядвигой Поплавской не будет. «Она просто не будет петь мои песни, — говорит композитор в комментарии официозному изданию. — А с Анатолием Ярмоленко встретимся в суде. У меня достаточно аргументов, чтобы отстоять свою позицию...». Ярмоленко говорит, что не боится суда, он имеет свои аргументы. Певец, кстати, уже исключил из своего репертуара песню «Вы шуміце, бярозы».

Белорусские продюсеры полагают, что волна, которую поднял композитор Эдуард Ханок, приведет к большим переменам в законодательстве по авторскому праву.