Меркель примет решительные меры против российского вмешательства в выборы в Бундестаг 2 3.05.2017, 12:37

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Любая дезинформационная кампания будет жестко пресекаться.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не боится возможного российского вмешательства в ход выборов в германский бундестаг. Об этом Меркель заявила во вторник, 2 мая, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает DW.

"Я не из пугливых, - ответила она на вопрос о вероятности подобного сценария. - И с уверенностью исхожу из того, что мы сможем без проблем провести предвыборную кампанию между нами, немцами".

Меркель подчеркнула, что в случае дезинформации придется принять решительные меры. В качестве примеров она привела сфабрикованную историю об изнасиловании русскоязычной "девочки Лизы" из Берлина и дезинформационную кампанию вокруг военнослужащих бундесвера в Литве, которые тоже якобы изнасиловали девочку.

Гибридная война, одним из методов которой является дезинформация, является частью военной доктрины России, указала глава германского правительства. Киберпреступность, по ее словам, - это тоже вызов международному сообществу.

Путин отрицает все

Президент РФ в свою очередь заявил, что Россия "никогда не вмешивалась в политическую жизнь и политические процессы в других странах". Обвинения в адрес Москвы, касающиеся вмешательства в ход предвыборной кампании в США, Путин назвал слухами.

Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. Основным конкурентом Ангелы Меркель, возглавляющей правительство Германии уже третий срок, выступает социал-демократ Мартин Шульц (Martin Schulz), бывший председатель Европарламента. Эксперты неоднократно называли Меркель главным объектом российской пропаганды.