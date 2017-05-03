закрыть
3 мая 2017, среда, 16:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меркель примет решительные меры против российского вмешательства в выборы в Бундестаг

2
  • 3.05.2017, 12:37
  • 2,474

Любая дезинформационная кампания будет жестко пресекаться.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не боится возможного российского вмешательства в ход выборов в германский бундестаг. Об этом Меркель заявила во вторник, 2 мая, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает DW.

"Я не из пугливых, - ответила она на вопрос о вероятности подобного сценария. - И с уверенностью исхожу из того, что мы сможем без проблем провести предвыборную кампанию между нами, немцами".

Меркель подчеркнула, что в случае дезинформации придется принять решительные меры. В качестве примеров она привела сфабрикованную историю об изнасиловании русскоязычной "девочки Лизы" из Берлина и дезинформационную кампанию вокруг военнослужащих бундесвера в Литве, которые тоже якобы изнасиловали девочку.

Гибридная война, одним из методов которой является дезинформация, является частью военной доктрины России, указала глава германского правительства. Киберпреступность, по ее словам, - это тоже вызов международному сообществу.

Путин отрицает все

Президент РФ в свою очередь заявил, что Россия "никогда не вмешивалась в политическую жизнь и политические процессы в других странах". Обвинения в адрес Москвы, касающиеся вмешательства в ход предвыборной кампании в США, Путин назвал слухами.

Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. Основным конкурентом Ангелы Меркель, возглавляющей правительство Германии уже третий срок, выступает социал-демократ Мартин Шульц (Martin Schulz), бывший председатель Европарламента. Эксперты неоднократно называли Меркель главным объектом российской пропаганды.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим