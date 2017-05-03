Меркель примет решительные меры против российского вмешательства в выборы в Бундестаг

Меркель примет решительные меры против российского вмешательства в выборы в Бундестаг2
- 3.05.2017, 12:37
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Любая дезинформационная кампания будет жестко пресекаться.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не боится возможного российского вмешательства в ход выборов в германский бундестаг. Об этом Меркель заявила во вторник, 2 мая, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает DW.
"Я не из пугливых, - ответила она на вопрос о вероятности подобного сценария. - И с уверенностью исхожу из того, что мы сможем без проблем провести предвыборную кампанию между нами, немцами".
Меркель подчеркнула, что в случае дезинформации придется принять решительные меры. В качестве примеров она привела сфабрикованную историю об изнасиловании русскоязычной "девочки Лизы" из Берлина и дезинформационную кампанию вокруг военнослужащих бундесвера в Литве, которые тоже якобы изнасиловали девочку.
Гибридная война, одним из методов которой является дезинформация, является частью военной доктрины России, указала глава германского правительства. Киберпреступность, по ее словам, - это тоже вызов международному сообществу.
Путин отрицает все
Президент РФ в свою очередь заявил, что Россия "никогда не вмешивалась в политическую жизнь и политические процессы в других странах". Обвинения в адрес Москвы, касающиеся вмешательства в ход предвыборной кампании в США, Путин назвал слухами.
Очередные выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. Основным конкурентом Ангелы Меркель, возглавляющей правительство Германии уже третий срок, выступает социал-демократ Мартин Шульц (Martin Schulz), бывший председатель Европарламента. Эксперты неоднократно называли Меркель главным объектом российской пропаганды.