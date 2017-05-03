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Стало известно, как будет работать минское метро 6-9 мая

  • 3.05.2017, 12:41
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График работы минского метрополитена изменяется.

Так, в субботу, 6 мая, столичный метрополитен будет работать по графику обычного рабочего дня, 7 и 8 мая - по графику воскресного дня, сообщает БелТА.

Некоторые изменения в работе подземки планируются в праздничный день 9 мая. В целом движение поездов будет организовано по графику выходного дня.

Вместе с тем с 19.30 и до 24.00 интервалы движения поездов по обеим линиям составят 3 минуты. Кроме того, в связи с проведением городских мероприятий возможны изменения режима работы станций "Площадь Победы" и "Октябрьская".

На случай увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам,


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