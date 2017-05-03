Курс биткоина достиг исторического максимума 2 3.05.2017, 12:45

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Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

Курс Bitcoin 3 мая на четырех основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом вырос, достигнув исторического максимума, пишет news.eizvestia.com.

Курс покупки Bitcoin к доллару 3 мая, в среду, на 11.00 по минскому времени на четырех основных биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 1554.56 BTС/USD (+9.13%)

Американская биржа Bitfinex 1553.20 BTС/USD (+8.67%)

Российская биржа BTС-e 1370.06 BTС/USD (+5.01%)

Китайская биржа Huobi 1178.71 BTС/USD (+4.56%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (1424.52 BTС/USD) вырос на 9.13%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 11 866 989 долларов на 7593 биткоина.

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.