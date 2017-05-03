Пропал политзаключенный Михаил Жемчужный 3 3.05.2017, 12:53

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Михаил Жемчужный

Где сейчас находится Михаил Жемчужный – неизвестно.

Правозащитница Татьяна Ревяко получила от политзаключенного Михаила Жемчужного письмо без обратного адреса, на конверте проставлен штемпель «Брестская область, г. Барановичи, СИЗО-6». В письме Михаил ничего не пишет о нахождении в следственном изоляторе Барановичей, из содержания скорее следует, что он находится в Жодино, сообщает сайт spring96.org.

Письмо от Жемчужного не датировано (чего не было раньше), но понятно, что оно написано примерно в дни, когда в Борисовском районном суде рассматривалось представление администрации колонии в Новосадах, где до этого отбывал наказание политзаключенный, о переводе его на тюремный режим содержания. Напоминаем, 21 апреля, дело было прекращено в связи с тем, что администрация отозвала накануне судебного заседания свое представление.

Михаил Жемчужный пишет:

«18 апреля Столыпиным завезли на Жодино, 20 апреля - в ИВС Борисова. 21 апреля в 10:00 факсом из суда пришло сообщение, что в 14.10 будет слушаться еще одно дело по ШИЗО, последнее, которое я обжаловал. Это я к тому сообщаю, что суд прекрасно знал, что я нахожусь в ИВС, но не уведомил меня о причинах отмены суда по 3-летнем направлении на тюремный режим. По всему видно, они сами не знали, что произошло. За мной заехал персональный автозак, ни слова не говоря, собрали с вещами и отвезли в Жодино вместо суда. Я был крайне удивлен ...

По Жодино я еще больше удивился. Ко мне администрация относилась так, как будто я туда вернулся по личному распоряжению Лукашенко. Кто меня не знал, спрашивали: «Кто я такой?», а кто знал: «Что случилось?». Добило меня то, что тут же вручили сумку, которую я оставил на ИК-14 в Новосадах с вещами 50 кг весом в надежде, что вернусь туда. О ней знали пару человек с ИК, и то, что ее оперативно доставили в Жодино, говорило о серьезной проработке не ясной до сих пор процедуры».

Татьяна Ревяко позвонила в колонию в Новосадах, где ей подтвердили, что Михаила Жемчужного у них нет. Где сейчас находится политзаключенный - неизвестно. Этот вопрос выясняет адвокат.

Основатель «Платформа Инновейшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила жемчужные более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленного разглашения сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.