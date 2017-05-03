закрыть
3 мая 2017, среда, 16:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пропал политзаключенный Михаил Жемчужный

3
  • 3.05.2017, 12:53
  • 6,062
Михаил Жемчужный

Где сейчас находится Михаил Жемчужный – неизвестно.

Правозащитница Татьяна Ревяко получила от политзаключенного Михаила Жемчужного письмо без обратного адреса, на конверте проставлен штемпель «Брестская область, г. Барановичи, СИЗО-6». В письме Михаил ничего не пишет о нахождении в следственном изоляторе Барановичей, из содержания скорее следует, что он находится в Жодино, сообщает сайт spring96.org.

Письмо от Жемчужного не датировано (чего не было раньше), но понятно, что оно написано примерно в дни, когда в Борисовском районном суде рассматривалось представление администрации колонии в Новосадах, где до этого отбывал наказание политзаключенный, о переводе его на тюремный режим содержания. Напоминаем, 21 апреля, дело было прекращено в связи с тем, что администрация отозвала накануне судебного заседания свое представление.

Михаил Жемчужный пишет:

«18 апреля Столыпиным завезли на Жодино, 20 апреля - в ИВС Борисова. 21 апреля в 10:00 факсом из суда пришло сообщение, что в 14.10 будет слушаться еще одно дело по ШИЗО, последнее, которое я обжаловал. Это я к тому сообщаю, что суд прекрасно знал, что я нахожусь в ИВС, но не уведомил меня о причинах отмены суда по 3-летнем направлении на тюремный режим. По всему видно, они сами не знали, что произошло. За мной заехал персональный автозак, ни слова не говоря, собрали с вещами и отвезли в Жодино вместо суда. Я был крайне удивлен ...

По Жодино я еще больше удивился. Ко мне администрация относилась так, как будто я туда вернулся по личному распоряжению Лукашенко. Кто меня не знал, спрашивали: «Кто я такой?», а кто знал: «Что случилось?». Добило меня то, что тут же вручили сумку, которую я оставил на ИК-14 в Новосадах с вещами 50 кг весом в надежде, что вернусь туда. О ней знали пару человек с ИК, и то, что ее оперативно доставили в Жодино, говорило о серьезной проработке не ясной до сих пор процедуры».

Татьяна Ревяко позвонила в колонию в Новосадах, где ей подтвердили, что Михаила Жемчужного у них нет. Где сейчас находится политзаключенный - неизвестно. Этот вопрос выясняет адвокат.

Основатель «Платформа Инновейшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила жемчужные более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленного разглашения сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим