Восемь научных способов почувствовать себя по-настоящему счастливым 3 3.05.2017, 12:59

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Что нужно делать, чтобы повысить уровень серотонина и почувствовать себя счастливым.

Уверенность в себе, прилив сил, депрессия, счастье — по словам ученых, это лишь химические процессы в нашем мозге. За них отвечает серотонин, который называют гормоном счастья.

AdMe.ru расскажет, что нужно делать, чтобы повысить уровень серотонина и почувствовать себя счастливым.

1. Не прячьтесь от дневного света

Дневной свет побуждает мозг производить больше серотонина. Поэтому ученые советуют выработать привычку выбираться каждый день на 10—20-минутную прогулку.

2. Не отказывайтесь от сахара совсем

Глюкоза необходима для синтеза серотонина: она вызывает выброс инсулина, который, в свою очередь, запускает выработку серотонина. Поэтому желание съесть сладкое может говорить о том, что организму не хватает этого гормона. Глюкозой богаты мед, ягоды, фрукты, капуста, морковь и злаки.

3. Принимайте витамины B6 и B12

На количество серотонина влияют витамины В6 и В12. Исследования показали, что они помогают выйти из депрессии.

Необязательно пить витамины отдельно. Они есть в яйцах, картофеле, апельсинах, крупах, злаках, мясе, кисломолочных продуктах и рыбе. Норма витамина B6 для взрослого человека — 2 мг/ сутки, B12 — 2,4 мкг.

4. Будьте активно позитивными

Убеждая себя быть счастливым, вы действительно становитесь счастливее! Ученые обнаружили, что сознательный позитивный настрой приводит к увеличению уровня серотонина.

Согласно исследованиям, достаточно общаться с друзьями, слушать успокаивающую музыку, предаваться приятной ностальгии, читать позитивные книги и думать не о проблемах, а об их решении.

5. Не забывайте про белки

В белках содержится триптофан — аминокислота, от которой зависит синтез серотонина. Нехватка триптофана в организме не дает вырабатываться серотонину, а нам — чувствовать себя счастливыми. Чтобы этого избежать, употребляйте суточную норму белка: для взрослого человека это 1,5–2,5 г на 1 кг веса. Триптофаном богаты орехи, сыр, халва, индейка и курица.

6. Делайте массаж

Массаж уменьшает уровень кортизола — гормона стресса, который блокирует синтез серотонина. Чем меньше кортизола, тем больше серотонина. Исследования показывают, что массаж снижает уровень кортизола в среднем на 31 %.

7. Занимайтесь спортом

Согласно исследованиям, во время тренировок вырабатывается триптофан. Его уровень в организме остается высоким даже после занятий спортом. Именно поэтому у нас после тренировки еще долго хорошее настроение.

8. Медитируйте почаще

При стрессе организм не может вырабатывать серотонин. Исследования говорят, когда мы медитируем, мы расслабляемся и подавляем активность стрессообразующих областей мозга. Медитация — хороший способ снять стресс и естественная помощь организму для синтеза серотонина.