Фото венесуэльской революционерки потрясло Сеть 8 3.05.2017, 13:16

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Появился завораживающий снимок участницы митинга против изменения Конституции в Венесуэле.

Фото опубликовало агентство AFP. Девушка запечатлена в момент, когда она бросает камень в полицию, пишет znaj.ua.

Отметим, в стране углубляется политический и экономический кризис.

Активисты оппозиции возвели баррикады на улицах, требуя новых выборов.

Оппозиция выступает против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент вместо нынешней Национальной ассамблеи, который получит полномочия изменить конституцию страны.

Протесты в стране продолжаются уже около месяца.

В конце апреля во время демонстраций против президента погибли два человека. Общее число жертв в ходе протестов достигло 23 человек.