Российская компания предъявила претензии Лукашенко на $200 миллионов 16 3.05.2017, 13:19

11,015

Убытки в форме упущенной выгоды оценены в $171 миллион, «экспроприация коммунального объекта» - в почти $37 миллионов.

Московская компания «Манолиум Процессинг» намерена через международный суд взыскать с Беларуси более 200 млн долларов, если за 6 месяцев сторонам не удастся договориться о мировом урегулировании спора. Об этом tut.by рассказали информированные собеседники.

По информации источников, на прошлой неделе российская компания, которая более 10 лет назад собиралась на месте троллейбусного депо в центре Минска возвести элитный комплекс, направила властям Беларуси доарбитражное уведомление, дающее возможность руководству страны в течение полугода найти решение возникшей проблемы и не доводить до иска на сумму свыше 200 млн долларов. Как следует из документа, убытки в форме упущенной выгоды оценены в 171 млн долларов, «экспроприация коммунального объекта» — почти в 37 млн долларов.

В подсчете суммы ущерба, нанесенного российской компании, принимала участие известная английская компания-оценщик Navigant. Оценка убытков была произведена по состоянию на 31 марта 2017 года и может быть изменена на последующих стадиях переговоров между инвестором и властями Беларуси, следует из документа.

«Инвестор приглашает Республику Беларусь вступить в переговоры и предпринимать меры по урегулированию спора в течение 6 месяцев, как это предусмотрено Договором о Евразийском экономическом союзе», — цитируют доарбитражное уведомление источники.

«Республика Беларусь экспроприировала инвестиции и обязана выплатить инвестору быструю и адекватную компенсацию за это в размере рыночной стоимости инвестиций», — говорится в заключении юридической компании Baker&McKenzie, которая действует в интересах «Манолиум Процессинг». Поскольку компенсация не выплачена, то на эту сумму подлежат начислению проценты «по ставке национального межбанковского рынка по фактически предоставленным кредитам в долларах США сроком до 6 месяцев, но не ниже ставки LIBOR».

Напомним, в 2003 году московская «Манолиум Процессинг» бизнесмена Арама Екавяна и его партнера Андрея Долгова выиграла тендер на застройку участка в границах улиц Машерова (бывшая Варвашени), Красной и Киселева, где располагалось троллейбусное депо № 1. Предполагалось, что на этом месте инвестор построит элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму 500 млн долларов. Чтобы получить участок под застройку, бизнесмены согласились потратить 15 млн долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 млн долларов на строительство Национальной библиотеки. Однако строительство в центре города так и не началось. А вот здание нового депо было достроено.

В итоге последние несколько лет инвестор и власти Минска выясняли дело в судах и вышестоящих инстанциях. Инвестор желал получить вложенные в Уручье ресурсы, раз инвестдоговор с ним был расторгнут в 2014 году. Но государство насчитало штрафные санкции, которые покрывали расходы на строительство нового депо. Город стал настаивать на безвозмездной передаче депо, поскольку инвестор самовольно занимает земельный участок площадью 8 га, так как право временного пользования им уже истекло.

В итоге по решению судебных инстанций все договоры с инвестором были расторгнуты, а депо по распоряжению главы государства передано городу, сообщил в марте высокопоставленный чиновник. В настоящее время объект находится на балансе «Минсктранса». Мэр Минска Андрей Шорец сказал, что депо следует перепроектировать. Что касается пустующей площадки на Машерова, то сейчас разрабатывается архитектурная концепция. Уже определено, что это будет жилая застройка. Планируется, что заказчиком проекта выступит гособъединение «Минскстрой».

Как стало известно, доарбитражное уведомление направлено не только в Мингорисполком, а также в совет министров и администрацию Лукашенко. В Мингорисполкоме отказались от комментариев. В других ведомствах получить комментарий не удалось. Источник, близкий к переговорам, сказал, что белорусская сторона заинтересована в мировом урегулировании спора. Андрея Долгова будут «рады видеть в Беларуси». «Готовы провести ревизию всех проектов, к которым он был причастен, — от завода до объекта придорожного сервиса под Минском», — сказал собеседник.

По информации наших источников, «Манолиум Процессинг» готовит еще два иска к Беларуси. Фигурантом одного из них также является Мингорисполком, с подачи которого судебными инстанциями у компании «Текстур» был экспроприирован объект по адресу ул. Революционная, 24а, принадлежащий ей на праве частной собственности. Предполагаемая сумма иска — 36,7 млн долларов.

Андрей Долгов был недоступен для комментариев. В Baker&McKenzie не ответили на запрос.