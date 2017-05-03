«Уходи!»: Могилев готовит импичмент «депутату» Старовойтову 3 3.05.2017, 13:38

Народные протесты в Могилеве могут вспыхнуть с новой силой.

О вотуме недоверия «палаточнику» и перспективе трудоустройства «тунеядцев» сайту ucpb.org рассказал одним из лидеров могилевских народных протестов Владимир Шанцев.

Активист называл поручение Лукашенко трудоустроить к 1 мая всех людей карточной терминологией – блефом.

– Почему? Потому что по мнению экономистов на предприятиях Беларуси нужно сократить 800 000 рабочих мест. Сократить почему? Потому что люди, работающие на этих местах, получают незаработанную зарплату, и в результате экономика работает крайне неэффективно. То есть нужно убрать эти 800 000 человек. А сейчас дана команда, кроме того, чтобы эти 800 тысяч людей, которые не зарабатывают свою заработную плату, еще бы дописать 400 тысяч человек.

Владимир Шанцев уверен: в результате никто не выиграет. Их просто не расстреляют, то есть не накажут.

– Там, где должен работать один человек, образно говоря, сделают так, чтобы работали четыре. Что можно получить с общественной работы? Мое поколение знает это, видело на примере, как людей срывали с работы и посылали в колхоз. Иной раз это было просто не только неразумно, это было и неэффективно, просто это было бесхозяйственно совершенно в конце концов. Я это видел, и если к этому они возвращаются, то это очень плохо.

Активист предполагает, что протестные настроения белорусов усилятся после того, как 4 человека на том рабочем месте, где должен работать 1 человек, когда они начнут получать зарплату.

- Тогда, возможно, протест выплеснется, может быть даже, без нашего участия, самостоятельно.

Активист вспомнил «Марш нетунеядцев» в Могилеве, на который пришел «депутат» Марзалюк и даже пытался оппонировать людям.

– Понимаете, народ требовал полной отмены декрета, а тот же Марзалюк пытался рассказать, что декрет хороший все-таки, и его чуть-чуть улучшат, его чуть-чуть переделают, но он в принципе хороший. И такой ответ, конечно, население не удовлетворил безусловно.

По словам Владимира Шанцева, инициатива по отзыву Марзалюка притормозилась, так как активист «отдыхал» 15 суток. Сейчас лидер протестного движения на Могилевщине готов разговаривать и с «депутатом» Марзалюком, и отзывать «депутата» Александра Старовойтова.

– Да, что меня изолировали. Она немножко... И ситуация была другая, мы хотели именно на митингах и 15-го, и 25-го заострить эту проблему, обозначить более резко, более отчетливо, и на волне протестной потребовать его отставки широкими-широкими массами. Но, к сожалению, меня изолировали, потом применили другие репрессивные меры, это не совсем получилось, но тема осталась, так что пусть господин Старовойтов на лаврах не отдыхает.