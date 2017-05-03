Деньги для Марины 3 Александр Бабаков

3.05.2017, 13:47

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Александр Бабаков

Фото: er.ru

Путинский спецпредставитель помогал Ле Пен с кредитами.

Посредникам при попытках получения кредита на избирательную кампанию лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен выступал латышский финансист Вилис Дамбиньш, управляющий активами специального представителя Владимира Путина по связям с российскими организациями за рубежом Александра Бабакова. Об этом говорится в совместном расследовании Re:Baltica и Mediapart.

С Дамбиньшом встречались двое функционеров "Национального фронта", депутат Европарламента Жан-Люк Шаффхаузер и казначей партии Валлеран де Сен-Жюст. В расследовании подчеркивается, что финансист действовал по прямому указанию Бабакова.

Однако переговоры о получении кредитов к успеху не привели. Банки "Стратегия" и НКБ, рекомендованные Дамбиньшом, лишились лицензий из-за многочисленных нарушений.

С 2003 по 2016 год Бабаков был депутатом Госдумы. В сентябре стал членом Совета Федерации и возглавил комитет по международным делам. В СМИ Бабакова называли совладельцем компании VS Energy, владеющей несколькими областными энергогенерирующих компаний и гостиничным бизнесом на Украине. Согласно Панамским документам, Бабакову с 2007 по 2011 год принадлежал офшор AED International Limited. С сентября 2011 года компания перешла к его 23-летней дочери. Это произошло за месяц до того, как перед парламентскими выборами ему необходимо было подать декларацию о своем имуществе.

В 2013 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального установил, что Бабаков имеет в собственности поместье во Франции площадью 10.9 га и стоимостью 16 миллионов долларов, а также квартиры в Париже.

В 2014 году Бабаков подпал под санкции Евросоюза, введенные после аннексии Крыма.

23 апреля во второй тур президентских выборов во Франции вышли Ле Пен и основатель центристского движения "Вперед!", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон. Он набрал в первом туре 23,9 процента голосов, за Ле Пен проголосовали 21,5 процента избирателей.

В конце марта Mediapart со ссылкой на внутренние документы партии сообщал Ле Пен в июне 2016 года собиралась оформить в российском банке "Стратегия" заем в 3 миллиона евро. По словам де Сен-Жюста, партия действительно планировала осуществить заем, но не сделала этого. "Это был просто план, который не осуществился", - заявил он изданию.

Сама Ле Пен заявила, что ни Россия, ни российские банки не являются источниками финансирования ее предвыборной кампании. Однако она признала, что некоторые иностранные банки все же привлечены к финансированию "Национального фронта".

24 марта Ле Пен в ходе визита в Москву встречалась с Владимиром Путиным. Российский президент назвал Ле Пен представителем "достаточно быстроразвивающегося спектра европейских политических сил". Путин также заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход французской предвыборной кампании. "Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что визит Ле Пен в Москву был организован по межпарламентской линии. По его словам, она посетила в Патриарших палатах выставку французских произведений искусства, "и по этому случаю она была принята в Кремле президентом Путиным". По словам советника Ле Пен, встреча продолжалась около полутора часов.

Во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Ле Пен выступила против антироссийских санкций. "Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую, к сожалению, ЕС последнее время все чаще применяет к Российской Федерации и против своих собственных членов", - отметила Ле Пен.

17 января в интервью российской газете "Известия" Ле Пен выступила за отмену санкций и признание Крыма российским. "Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций", - сказала лидер "Национального фронта".

Ле Пен вновь подтвердила, что считает Крым российской территорией. "После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - отметила она. Глава ультраправой партии также заявила, что в случае победы инициирует референдум по выходу Франции из ЕС.

В начале января французские СМИ сообщили, что российское Агентство по страхованию вкладов подало судебный иск с требованием взыскать долг по кредиту, выданному "Национальному фронту" в 2014 году Первым чешско-российским банком. ЦБ отозвал лицензию у этого банка в июле 2016 года.

В ноябре 2014 года Первый чешско-российский банк выдал партии кредит размером девять миллионов евро на предвыборную кампанию. Согласно опубликованной хакерами "Анонимного интернационала" переписке российских чиновников, кредит мог быть "благодарностью" за позицию Ле Пен по Крыму.

Александр Бабаков, graniru.org