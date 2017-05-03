закрыть
3 мая 2017, среда, 16:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Польше задержали российского «ночного волка»

14
  • 3.05.2017, 13:53
  • 6,869

Полицейские в польском городе Мысловице задержали россиянина Николая Логинова, одного из байкеров путинского мотоклуба.

Об этом в среду, 3 мая, сообщил РИА «Новости» руководитель польского отделения клуба Дариуш Качмарчик.

Он не уточнил причины задержания, отметив только, что представители правоохранительных органов «не имели на это никаких оснований».

Качмарчик отметил, что у россиянина есть все необходимые документы, в том числе шенгенская виза. «Думаю, что скоро его выпустят. Делом уже занимается российский консул», — пояснил он.

Как рассказал агентству представитель пограничной службы, Логинова задержали, «руководствуясь соображениями безопасности». По его словам, в настоящее время ведется разбирательство, которое «закончится конвоированием задержанного до территории России».

Николай Логинов принимал участие в акции байкеров «Дороги Победы — на Берлин», стартовавшей 27 апреля. Мотоциклисты уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Брест, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее они планируют посетить Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим