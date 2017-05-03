В Польше задержали российского «ночного волка» 14 3.05.2017, 13:53

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Полицейские в польском городе Мысловице задержали россиянина Николая Логинова, одного из байкеров путинского мотоклуба.

Об этом в среду, 3 мая, сообщил РИА «Новости» руководитель польского отделения клуба Дариуш Качмарчик.

Он не уточнил причины задержания, отметив только, что представители правоохранительных органов «не имели на это никаких оснований».

Качмарчик отметил, что у россиянина есть все необходимые документы, в том числе шенгенская виза. «Думаю, что скоро его выпустят. Делом уже занимается российский консул», — пояснил он.

Как рассказал агентству представитель пограничной службы, Логинова задержали, «руководствуясь соображениями безопасности». По его словам, в настоящее время ведется разбирательство, которое «закончится конвоированием задержанного до территории России».

Николай Логинов принимал участие в акции байкеров «Дороги Победы — на Берлин», стартовавшей 27 апреля. Мотоциклисты уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Брест, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее они планируют посетить Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин.