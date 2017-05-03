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Ученые нашли близнеца Солнечной системы

  • 3.05.2017, 14:12
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Изображние: NASA/SOFIA/Lynette Cook

Исследование летающей обсерватории SOFIA подтвердило, что ближайшая планетарная система по строению напоминает Солнечную.

Сообщение об этом появилось на сайте NASA (перевод – tut.by).

Речь идет о звезде эпсилон Эридана, расположенной в 10,5 световых годах от Земли. Эта звезда напоминает Солнце, однако в пять раз моложе его — ее возраст оценивают «всего» в 850 миллионов лет.

«Вокруг этой звезды расположена планетарная система, которая переживает те же катаклизмы, что и Солнечная система в юности, — пишут авторы работы. — В это время на Луне появились кратеры, а на Земле — океаны и условия для жизни».

Новые исследования подтвердили, что вокруг звезды есть сложный протопланетный диск, разделенный на два кольца. Эти кольца расположены на расстоянии от звезды, аналогичном расстоянию Урана и астероидного пояса от Солнца.

Разрывы между этими поясами ученые объясняют «очищающим» влиянием планет. «Мы их еще не обнаружили, но я был бы удивлен, если бы их там не было», — рассказал автор исследования Массимо Маренго. Ранее в системе обнаружили аналог Юпитера.

Исследователи надеются, что смогут обнаружить планеты в следующем году, применив более мощный телескоп. По их мнению, изучение эпсилон Эридана поможет больше узнать о прошлом Солнца и нашей системы.


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