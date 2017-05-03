Эдуард Ханок: Деньги мне не нужны 17 3.05.2017, 14:14

2,226

Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Композитор решил не подавать в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко.

- Никаких судов не будет! - твердо сказал Эдуард Ханок сайту belaruspartisan.org. - Я как раз сегодня встречался с адвокатом и он объяснил, что наши суды еще просто не готовы рассматривать подобные дела. Как гражданин России я мог бы обратиться в российский суд, но, как объяснил мне адвокат, иски принимают по месту жительства ответчика.

Вся эта ситуация и комментарии некоторых артистов очень напоминают мне скандал с розовой кофточкой и Филиппом Киркоровым. Суть проста: люди, набирая популярность, начинают хамить и работать на публику, как сейчас это делает госпожа Поплавская.

Не я виноват в том, что случилось. Она сама себе перекрыла кислород. Если бы она предложила еще раз спокойно, без истерик обсудить эту ситуацию, я уверен, что мы выпили бы по чашке чая и нашли бы общий язык. А то, что происходит сегодня…

Одним словом, в суд я точно не пойду. Но запрет на использование своей музыки не снимаю. А будут нарушать – будем разбираться.

Многие упрекают меня, что, мол, я затеял весь этот скандал из-за денег. Но я довольно обеспеченный человек. И если бы артисты мне заплатили какие-то деньги, то я не присвоил бы их себе, а перечислил бы детям, больным онкологией. Вопрос был не в деньгах.

Я рад, что поднял вопрос с нарушением моих авторских прав, что он вызвал огромный резонанс. Многие артисты звонят и поддерживают меня. Надеюсь, это поможет усовершенствовать наше законодательство в этой сфере.

Напомним, что известный композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок запретил использовать музыку своих самых популярных песен Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской.

Соответствующее письмо он направил министру культуры Борису Светлову и министру информации Лилии Ананич, в котором обвинил исполнителей в «грубейшем нарушении своих авторских прав» и пригрозил судом в случае игнорирования его требований.

В минувшие выходные этот скандал обсудили на ток-шоу «Что происходит». Во время ток-шоу выяснилось, что песни Эдуарда Ханка из репертуара этих исполнителей изымаются.