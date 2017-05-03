Бобруйчанин покорил каскад Дубовских озер на каяке из детской ванночки 1 3.05.2017, 14:45

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В водное путешествие 59-летний предприниматель отправился спонтанно.

В это водное путешествие 59-летний бобруйский предприниматель Александр Архипенко отправился спонтанно — узнал случайно от знакомых, что они собираются пройти все четыре озера Дубовского каскада, и решил присоединиться. Мужчина говорит, что за несколько дней рассчитывал найти байдарку, но вечером накануне сплава по озерам оказалось, что одолжить ее не у кого. Тогда Александр задумал смастерить каяк из подручных средств, пишет tut.by.

— Все необходимое нашел в гараже — пластмассовую ванну, в которой когда-то купал детей, лист фанеры, деревянные бруски, еще две пластиковые ванночки для стирки белья, упаковочный пенопласт, — рассказывает бобруйчанин. — Вечером начал мастерить каяк, но в полпервого ночи отключили электричество, поэтому доделать его не успел.

Рано утром пришло грузовое такси, куда был погружен фанерный каркас с прикрепленными к нему пластиковыми ванночками, а также гора пенопласта, позаимствованное у соседа весло и рюкзак с нехитрым провиантом. Начальная точка водного путешествия — озеро Дрогичин, на берегу которого условились встретиться участники похода. Туристы потеряли дар речи, когда увидели, на чем Александр собирается покорять Дубовский каскад.

— У ребят были круглые глаза. Говорят: «Ты что привез»? — смеется Александр. — Отвечаю, что это мой каяк, только его еще доделать надо. Ну, они стали убеждать меня, что это пустая затея.

Александр, чтобы не срывать поход, остался на берегу и примерно час потратил на то, чтобы доклеить пенопласт и обтянуть днище самодельного каяка полиэтиленом. А затем спустил лодку на воду и остался вполне доволен результатом. Плавсредство, по его словам, оказалось на удивление устойчивым, хотя и не таким маневренным, как настоящая байдарка.

«Раз решил, то нужно сделать»

Александр Архипенко — вполне успешный предприниматель, поэтому, говорит, может позволить себе потратить 600−700 долларов на покупку заводского каяка. В юности он увлекался походами на байдарках, прошел многие белорусские реки, включая Вилию, Птичь, Свислочь, Березину. Раньше брал байдарку для походов в местном турклубе, потом заинтересовался альпинизмом, и водные походы отошли на второй план.

— Для альпинизма у меня есть все необходимое снаряжение, а покупать байдарку не вижу смысла. Был бы уверен в том, что стану на ней ходить постоянно, купил бы, — признается Александр.

Известие о том, что его знакомые решили пройти Дубовские озера, расположенные недалеко от Бобруйска в местном заказнике и малопригодные для водных путешествий, заставило Александра действовать быстро и решительно.

— Я загорелся этим походом, стал искать байдарку. Но у одного был разборный «Таймень», у другого узкий спортивный каяк, на котором легко перевернуться. Тогда я решил сделать свою лодку.

По профессии Александр — инженер-электрик, окончил минский политех. Но признается, что институтские знания при расчете водоизмещения будущей лодки ему не пригодились. Чтобы соорудить каяк, вполне хватило сведений из базовой школьной программы. Страха перед тем, что из-за неустойчивости плавсредства придется окунуться в холодную апрельскую воду, не было. А азарт подхлестывал предыдущий опыт — лет 20 назад Александр из пустых пластиковых бутылок соорудил плот, на котором отправился в водное путешествие вместе с семьей.

Каскад покорился со второй попытки

В день первого спуска самодельного каяка на воду Александр прошел всего лишь два озера Дубовского каскада — часть Дрогичина, на котором стартовал, и Усох. Все путешествие заняло примерно 4 часа и позволило оценить достоинства плавсредства.

— Эта лодка непотопляема, — уверяет путешественник. — Даже когда рвется пленка и вода затекает в пенопласт, каяк становится более тяжелым и не таким маневренным, проседает, но не тонет.

По его словам, чтобы пробить днища ванночек, нужно хорошо постараться. Поэтому две пустые пластиковые бутылки, которые путешественник предусмотрительно засунул за пазуху штормовки на случай экстренного погружения в воду, не пригодились. А вот коротких резиновых сапог оказалось недостаточно для такого экстремального путешествия — чтобы перетаскивать лодку на проблемных участках, ноги пришлось обернуть полиэтиленовой пленкой.

Четыре озера Дубовского каскада, которые имеют ледниковое происхождение, соединяет река Вирь, протекающая через весь заказник. Туристы называют ее речкой-невидимкой, так как русло Вири в межень теряется в зарослях тростника и камыша. Пройти по ней на байдарке можно только по высокой воде весной и осенью. И те, кому это удается, получают незабываемые впечатления от путешествия благодаря уникальной по красоте природе, разбросанным по берегам бобровым хаткам, девственному грабовому лесу и встречам с редкими птицами, занесенными в Красную книгу.

Из-за водных преград в некоторых местах лодку нужно обносить — то есть тащить по суше. Вытаскивать на берег самодельный каяк, под пленкой которого постоянно собиралась вода, оказалось задачей не из легких. Также, вспоминает Александр, очень сложно было перепрыгивать через поваленные бобрами деревья, что на обычной байдарке не вызывает особых затруднений. Путешественник утешал и подбадривал себя тем, что во время операции «Багратион» маршал Жуков переправил через белорусские болота целую танковую дивизию, а тут — какая-то лодка! В итоге Александр дошел до третьего озера каскада и вытащил на берег свое плавсредство недалеко от дороги, ведущей на танковый полигон. Здесь его и подобрало грузовое такси, доставившее экспериментатора обратно в Бобруйск.

— Оскомину я сбил, но не мог успокоиться — ребята прошли весь каскад, а я — только два озера, — рассказывает Александр. — Поэтому в свой следующий выходной вновь спустил лодку на воду, продолжив путь с озера Плавун.

Вторая часть путешествия оказалась не менее экстремальной, хотя к ней бобруйчанин подготовился намного тщательнее — запасся рыбацкими резиновыми сапогами, сделал упор для ног и спины, по новой обтянул каяк более плотным полиэтиленом. Однако Александр не учел, что Вирь в этих местах будет такой заболоченной, поэтому на прохождение маршрута понадобится гораздо больше времени. К тому же после плотного обеда путешественник-экстремал не смог удержать равновесие при посадке в каяк и искупался в ледяной воде. А потом — дважды заблудился, когда продирался через заросли камышей возле озера Вяхово и пытался найти русло Березины, скрытое из-за паводка.

— В Березину я вошел уже в темноте, в одиннадцатом часу вечера, — вспоминает Александр. — Попытался дозвониться племяннику, чтобы сообщить, где меня нужно подобрать, но оказалось, что связи нет. Кое-как отправил эсэмэску и стал думать, куда плыть дальше. Если вниз по течению, то там машине трудно будет подъехать, нужно знать дорогу. Решил подняться вверх до деревни Стасевка и два километра греб против течения. Думал, что жилы из рук вырву.

Домой Александр попал уже после полуночи, а на следующий день вывел на борту своего каяка слово «Победа» — в честь того, что все же сумел покорить Дубовский каскад. К слову, впервые бобруйчане сделали это почти 40 лет назад, и на берегу озера Плавун во время своего путешествия Александр оставил памятную табличку с именами Михаила Протасевича и Виктора Бородина, которые 1−2 мая 1978 преодолели все четыре озера — Дрогичин, Усох, Плавун и Вяхово.

«Могу подарить, могу продать»

После своего путешествия Александр Архипенко разместил в интернете сообщение о том, что готов продать «Победу» по себестоимости — за 50 рублей. Именно во столько он оценивает свои затраты по ее изготовлению.

— Да, я готов расстаться с «Победой» — могу подарить, могу продать, — смеется бобруйский предприниматель и добавляет, что согласен поделиться секретами создания плавсредств из подручных материалов со всеми желающими.

— Главное, чтобы основа была прочная, а потом на нее можно уже сколько угодно лепить пенопласта. Он воду выталкивает, даже если полиэтилен рвется.

Правда, еще раз пройти этот маршрут на «Победе» Александр вряд ли бы рискнул — уж слишком много сложных участков на каскаде.