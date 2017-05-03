Свадьба ради распределения: «До загса виделись с женой три раза, четвертый будет на разводе…» 1 3.05.2017, 15:17

На что идут минские студенты, чтобы остаться в столице.

Чаусы, Наровля, Добруш… Эти города знает каждый студент-бюджетник, главным страхом которого на последнем курсе учебы становится распределение. Вынужденный переезд из столицы, подальше от кафе, баров и кинотеатров ради работы в городках с населением в 15 000 человек мало кого радует, пишет kp.by.

Довод, что ты уже нашел работу в Минске, тебя взяли в штат и просят распределить именно к ним, работает далеко не всегда.

Четверо студентов-бюджетников рассказали истории о том, как заключали брак далеко не по любви, а лишь для того, чтобы и дальше продолжить жить в Минске, работать на любимой работе и заниматься саморазвитием.

Анастасия, 21 год: «Два друга и один знакомый предложили мне свои паспорта»

- Еще с первого курса университета всех бюджетников пугали страшным распределением в Хойники или Добруш. А мне, молодой и амбициозной студентке, остаться хотелось именно в столице. Еще в конце лета, перед последним курсом, я решила, что штамп в паспорте сможет меня спасти.

Будущего мужа найти было нетрудно, честно скажу. Достаточное количество знакомых и мое природное обаяние помогли в поисках, поэтому два друга и один знакомый по-джентльменски предложили мне свои паспорта. В итоге, за одного из них я и вышла замуж - и это мой лучший друг. В загсе при подаче заявления мы были единственной парой, кто, кажется, смеялся со всего происходящего. Забавное в этой истории то, что на момент моего решения о замужестве работа в Минске по специальности уже имелась. Но мне было проще поставить штамп и помахать ручкой университету, чем мучиться с перераспределениями и прочими бумажными делами.

После заключения брака все спрашивали меня: «А почему ты не вышла за своего парня?» Не вышла я за него не потому, что наша любовь недостаточно крепкая. Она как раз-таки достаточно крепкая для того, чтобы не портить отношения замужеством, с которым непонятно что делать потом, если действительно захотим пожениться, не понарошку. Через несколько месяцев я планирую развестись, а в 25 (после смены паспорта) от моего замужества останется только свидетельство о разводе. И история, конечно же. А пока решили поставить с парнем ВКонтакте семейное положение «все сложно», он ведь теперь встречается с замужней женщиной…

Алиса, 21 год: «С лжемужем договорились не брать кредитов»

- Весь предпоследний курс я сотрудничала с госструктурой, где работа была объемная, скучная и однообразная, но не особенно сложная. Меня там ценили, и я рассчитывала, что задержусь там и на два года распределения. Эта перспектива была довольно унылая, но зато в Минске (я сама коренная минчанка и уезжать от друзей и городского комфорта не хотела категорически), да и зарплата какая-никакая, но маячила.

Все изменилось в начале выпускного курса: я случайно нашла интересную и высокооплачиваемую работу по специальности - но удаленно, в России.

Распределиться в Россию, конечно, невозможно. Ближе к зиме я пришла в госструктуру и выложила все как есть: у меня уже есть место, где я могу и хочу заниматься самореализацией, а им буду очень благодарна за четверть или хотя бы половину ставки (совмещать фриланс с восьмичасовым рабочим днем было бы слишком сложно). Но моя откровенность расстроила начальство: они сказали, что разочарованы во мне, неполную ставку предлагать отказались, да и полную больше не горели желанием предоставлять. Так я за четыре месяца до распределения снова оказалась без всяких перспектив.

Недели напряженных поисков другого подходящего места в Минске не принесли результата, так что к февралю я смирилась с тем, что придется искать мужа и рассчитывать на свободный диплом. План был такой: выйти замуж весной, а развестись осенью - когда распределение уже вступит в силу, чтоб наверняка.

Это тоже обернулось проблемами: подходящих знакомых с пропиской и официальной работой в Минске не оказалось, и я начала опрашивать друзей - они тоже не смогли никого подсказать. А те парни, которых подсказывали, как назло оказывались или с твердыми моральными принципами, или с суровыми девушками. Осторожно писала объявления в социальных сетях, откровенно и с юмором расписывала ситуацию, предлагала помочь мне за среднюю, но приятную сумму, но незнакомцы в основном откликались или оскорблениями, или мемами.

До распределения оставался месяц, а я все еще никого не нашла. В итоге спас случай: на чьем-то дне рождения разговор зашел про распределение, и знакомая вдруг сказала: «О, у меня есть для тебя кандидат!» Написала одному из своих друзей прямо ночью с тусовки, он спросил, ручается ли она за меня, я спросила, ручается ли она за него, наша сводница благословила брак, и на следующий день мы, как были с похмелья (жених той ночью тоже что-то праздновал), поехали в загородный загс (там нет очередей) записываться. Он оказался приятным парнем, адекватным, на год меня младше, но он уже бросил учебу и начал работать. Для него это было веселым приключением, да и вдобавок он сам не одобрял государственную политику распределения: «Никто не должен никуда ехать против своего желания». Так что приключение совместилось с добрым делом. На обратном пути из загса я в благодарность за срочную поездку проставила ему хотдог, а через три дня мы расписались.

С совсем чужим человеком из интернета я бы, наверное, больше опасалась какой-нибудь подставы, но общая подруга, кажется, успокаивала и меня и его. Взнос за регистрацию я, разумеется, заплатила сама, развестись мы договорились осенью - за это тоже заплачу я. Мы шутливо договорились за время брака не брать кредитов и не покупать квартир и машин (нельзя, впрочем, сказать, чтобы у кого-то из нас на это были финансы). С тех пор несколько раз перекидывались сообщениями ВК, но больше замужество на мою жизнь никак не повлияло. Мама у меня консервативная, но к такому финту отнеслась на удивление лояльно: только посмеялась и пожелала удачи в мероприятии.

Иван, 22 года: «Жену я хотел найти такую же, которой нужен был «друг для распределения»

- У меня есть работа, была заявка, но я не хотел распределения вообще. А хотел только свободный диплом. В моих планах поехать учиться в магистратуру за границу, а с распределением это сделать невозможно, только если потерять пару лет жизни. Можно, конечно, пойти в белорусскую магистратуру, а потом по Erasmus поехать куда-нибудь на семестр. Сторонние программы не освобождают от распределения, а белорусская магистратура - вообще не вариант. Поэтому и женился, чтобы быть свободным в своих действиях на два ближайших года. Жену я хотел найти такую же, которой нужен был «друг для распределения», чтобы это был взаимовыгодный брак. До дня, когда мы понесли заявление в загс, мы виделись один раз, на 15 минут. Вообще мы с женой виделись три раза, четвертый, думаю, будет на разводе…