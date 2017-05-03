«Пишите нашим хлопцам письма: это придает веры в общее дело» 3.05.2017, 15:25

Фигурант «дела патриотов» Виктор Данилов сообщил о бодром настроении и готовности держаться.

Виктор Данилов, задержанный 21 марта в собственной квартире спецназом КГБ и обвиняемый в «подготовке массовых беспорядков» и «создании вооруженного формирования», в письмах к друзьям ни на что не жалуется, но просит поддержать других фигурантов «дела патриотов».

Как передает «Новы Час», в письме к другу Данилов пишет, что держится хорошо, настроение бодрое. Упоминает, что «пребывание здесь не самое интересное время, но это испытание, которое стоит пройти». Также Виктор благодарит за поддержку с воли, которая ощущается в тюрьме.

Больше всего недостает информации. Из прессы Данилов получает «Вечерний Минск», который называет «адовой газетой» и «агротрешем». Спасают книги, имеющиеся в тюремной библиотеке: Короткевич, Сенкевич, Довлатов, Ницше… «Без книг был бы настоящий «День Сурка»», — пишет Данилов.

На питание не жалуется: каши, супы, бигос. Впрочем, тюремное питание мало отличается от военного, поэтому для Виктора здесь ничего нового нет. «Все в лучших традициях», — резюмирует автор письма.

О личных нуждах Данилов ничего не пишет, просит лишь поддерживать других парней, фигурантов «Дела патриотов»: «Что касается потребностей — пожалуйста, пишите нашим заключенным хлопцам письма и открытки! Им это сейчас очень надо. Это греет и придает веры в наше общее Дело».

Виктор Данилов был задержан 21 марта, дверь в его квартиру выломал спецназ КГБ «Альфа». Парня сначала удерживали в СИЗО КГБ, затем перевели в СИЗО №1 МВД (на Володарку). Виктор являлся инструктором «Красного Креста» и вел кружок по допризывной подготовке в одной из минских школ, помогал в распространении книг издательства «Кнігазбор». На свободе у него невеста Юля.

Написать Виктору Данилову можно по адресу: 220050, Минск, ул. Володарского, 2, СИЗО-1, Данилову Виктору Константиновичу.