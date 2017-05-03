Беата Шидло: Бело-красный флаг объединяет всех поляков 1 3.05.2017, 15:30

Беата Шидло

Фото: PAP

Национальные символы всегда сплачивали народ перед лицом угрозы.

Во вторник Польша отмечала День государственного флага. Торжества по случаю знаменательной даты с участием главы правительства Польши прошли в местности Рычув недалеко от Кракова, передает «Радио Польша».

Премьер Беата Шидло подчеркнула, что этот праздник должен быть подтверждением единства поляков, независимо места проживания. Беата Шидло напомнила, что бело-красный государственный флаг объединяет всех поляков, также поляков, проживающих за рубежом.

«Это праздник тех, кто проживает за рубежом, но в сердце носит Польшу. Мы тоже должны о них помнить, приглашать в Польшу, так как все мы – одна большая польская семья», – отметила премьер Беата Шидло.

Президент Анджей Дуда принял участие в торжественной церемонии подъема государственного флага на башне Королевского замка в Варшаве. В церемонии участвовал почетный караул Войска Польского.