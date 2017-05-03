Видеофакт: Первая репетиция выступления Naviband на «Евровидении» 3.05.2017, 15:39

Белорусские музыканты выступят под номером 14 во втором полуфинале 11 мая.

На официальной странице «Евровидения-2017» появилась эксклюзивное видео с первой репетиции некоторых участников, что уже доехали до Киева.

Среди них - видео репетиции выступления белорусской группы Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця», передает «Белсат».

Впервые песня на белорусском языке прозвучит со сцены Евровидения. Группа Naviband выступит под номером 14 во втором полуфинале 11 мая. Финал конкурса состоится в субботу, 13 мая.