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Видеофакт: Первая репетиция выступления Naviband на «Евровидении»

  • 3.05.2017, 15:39

Белорусские музыканты выступят под номером 14 во втором полуфинале 11 мая.

На официальной странице «Евровидения-2017» появилась эксклюзивное видео с первой репетиции некоторых участников, что уже доехали до Киева.

Среди них - видео репетиции выступления белорусской группы Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця», передает «Белсат».

Впервые песня на белорусском языке прозвучит со сцены Евровидения. Группа Naviband выступит под номером 14 во втором полуфинале 11 мая. Финал конкурса состоится в субботу, 13 мая.


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