МВД Грузии не захотело пускать «ночных волков» в страну

МВД Грузии не захотело пускать «ночных волков» в страну1
- 3.05.2017, 15:48
Члены путинского мотоклуба - нежелательные гости в Грузии.
Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили посчитал нежелательным объявленный на 9 мая визит членов пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" в страну, пишет obozrevatel.com
«Грузинская граница максимально открыта для туристов и иностранных граждан, которые уважают наше законодательство и не посещали оккупированных территорий», – заявил замглавы МВД Грузии.
По словам Хуцишвили, в 2016 году подобный визит российских байкеров вызвал лишь недовольство среди значительной части населения Грузии.
«Такой визит не отвечает духу праздника 9 мая», – резюмировал замминистра.