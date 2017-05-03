МВД Грузии не захотело пускать «ночных волков» в страну 1 3.05.2017, 15:48

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Члены путинского мотоклуба - нежелательные гости в Грузии.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили посчитал нежелательным объявленный на 9 мая визит членов пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" в страну, пишет obozrevatel.com

«Грузинская граница максимально открыта для туристов и иностранных граждан, которые уважают наше законодательство и не посещали оккупированных территорий», – заявил замглавы МВД Грузии.

По словам Хуцишвили, в 2016 году подобный визит российских байкеров вызвал лишь недовольство среди значительной части населения Грузии.

«Такой визит не отвечает духу праздника 9 мая», – резюмировал замминистра.