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Геннадий Федынич: Пикеты у белорусских посольств пройдут по всему миру

  • 3.05.2017, 15:59
ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ
ФОТО: GAZETABY.COM

Лидерам рабочего движения не надо объяснять, что такое принудительный труд при диктатуре.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал сайту praca-by.info о крупнейшем мировом профсоюзном движении, в которое входит и его организация; о том, что дает рабочим Беларуси это членство; и что знают о нас профсоюзники всего мира.

Профсоюз РЭП входит в международную глобальную организацию профсоюзов «IndustriALL» с ее создания. «IndustriALL» был создан на Учредительном конгрессе в Копенгагене 18-20 июня 2012 года слиянием Международной федерации металлистов (МФМ), ICEM и ITGLWF. Сейчас он насчитывает более 52 миллионов членов профсоюзов на земном шаре и 600 членских организаций. Эта разветвленная структура имеет шесть офисов по всему миру; офис по странам СНГ находится в Москве.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич является членом Исполкома – руководящего органа «IndustriALL».

– Что такое сегодня «IndustriALL» в международных профсоюзных отношениях?

– Это самое крупное профсоюзное движение в мире. Очень хорошо в «IndustriALL» развиты и женская сеть, и молодежное направление. Представители «IndustriALL» вхожи в Международную организацию труда, они влияют на принятие решений МОТ. Профсоюзники из «IndustriALL» заключают рамочные тарифные соглашения с такими корпорациями, как, например, «Фольксваген»: добиваются заработной платы не ниже определенного уровня во всех подразделениях концерна, в Китае ли, в странах Европы – либо «Фольксваген» просто не будет работать.

– В глобальном профсоюзе «IndustriALL» - 600 организаций; а что там знают о Беларуси? Понимают ли они, в каких условиях мы живем?

– Профсоюз РЭП поддерживает тесные связи с «IndustriALL»: каждые десять дней основную информацию с нашего портала praca-by.info мы переводим на английский язык и отправляем по восьмидесяти адресам глобальной профсоюзной сети.

Естественно, о ситуации в Беларуси хорошо осведомлен представитель «IndustriALL» в Москве Вадим Борисов. А Генеральный секретарь глобального союза – Вальтер Санчес – профсоюзник из Бразилии, и ему не нужно объяснять, что такое диктатура. Они в Бразилии через это сами прошли, и прекрасно понимают, в каких условиях приходится работать независимым профсоюзам Беларуси.

– Что сделал для Беларуси «IndustriALL»?

– Благодаря постоянной связи и обмену информацией с профсоюзами по всему миру я считаю, что наше членство в «IndustriALL» - не только международное признание профсоюза РЭП, но и солидарная поддержка всех независимых профсоюзов Беларуси. (В «IndustriALL», кроме профсоюза РЭП, входят и Белорусский независимый профсоюз, и Свободный профсоюз металлистов – прим.ред.)

Благодаря «IndustriALL» по всему миру проходили раньше – и будут проходить пикеты у белорусских посольств. Именно от глобального профсоюза в адрес администрации Лукашенко приходило много писем по поводу декрета №3. Профсоюзники всего мира прекрасно знают, что такое принудительный труд. Рабочие в профсоюзах понимают, что именно белорусские власти пытаются прикрыть словами о «воспитательных целях» декрета. Мы чувствуем мировую солидарность в нашей борьбе за справедливость.


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