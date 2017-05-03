Американский генерал просит больше танков для сдерживания России в Европе 3.05.2017, 16:16

Кертис Скапарротти

Фото с сайта eadaily.com

РФ становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти призвал США отправить в Европу больше военнослужащих и бронетехники для сдерживания «все более агрессивной России», пишет «Немецкая волна».

«У России в этом регионе не только легкая, но и тяжелая техника <…> Нам нужно больше бронетанковых войск, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России», - заявил американский генерал на заседании подкомитета Сената США по бюджетным ассигнованиям во вторник, 2 мая.

Скапарротти также призвал сенаторов подумать об отправке в Европу дополнительных «сил поддержки», в том числе инженерных и авиационных бригад. Американский генерал уже многократно призывал США к более решительным действиям по сдерживанию «агрессивного поведения России». Только в марте он указывал на необходимость переброски в Европу дополнительных войск, техники и боеприпасов.

В настоящее время США имеют в Европе около 62 тысяч военнослужащих. В период холодной войны их численность в Европе достигала 300 тысяч.