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В минском аэропорту появился бесплатный Wi-Fi на три часа в сутки

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  • 3.05.2017, 16:25
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Ранее пассажиры могли провести в интернете только 15 минут без оплаты.

Со 2 мая в Национальном аэропорту Минск можно пользоваться бесплатным Wi-Fi три часа в сутки. Раньше большинство пассажиров могло провести в интернете только 15 минут без оплаты.

Новая сеть называется АirportMinsk, она охватывает практически всю территорию аэровокзального комплекса, пишет tut.by.

Бесплатно пользоваться интернетом можно 3 часа в течение суток с одного устройства. «Именно столько времени в среднем проводит убывающий пассажир в аэропорту с учетом прохождения всех предполетных процедур», — отмечают представители аэропорта.

В бизнес-залах и VIP-залах аэропорта продолжает работать бесплатная сеть под названием MSQсatering.

Раньше в аэропорту большинство пассажиров могло воспользоваться только сетью BELTELECOM. Она позволяла бесплатно провести в Сети 15 минут или заплатить за больший лимит времени.


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