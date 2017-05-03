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Михаил Пастухов: Нам нужны свободные и честные выборы

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  • 3.05.2017, 16:33
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Михаил Пастухов

Экс-судья Конституционного суда Беларуси предложил пять шагов для реформирования судебной системы.

Разгул «людей в черной форме», «судебный конвейер» над участниками акций, а потом их вынужденное пребывание «в преисподней» — все это результат сохранения старой системы судов и правоохранительных органов. Они были и остались орудием расправы над людьми, которые выступают против установленных порядков, пишет правозащитник и экс-судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов для sn-plus.com.

Однако сотрудники милиции, спецслужб, прокуроры, судьи не всегда будут так относиться к представителям народа. Для этого их надо вывести из-под влияния верховной власти, позволить быть независимыми и самостоятельными в рамках закона. Путь к этому лежит через судебно-правовую реформу.

Такая попытка предпринималась еще в начале 90-х годов. 23 апреля 1992 г. Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва принял постановление «О Концепции судебно-правовой реформы». В качестве главных целей реформы провозглашались: «создание правовой системы, способной обеспечить функционирование правового государства; утверждение самостоятельной и независимой судебной власти; воплощение в законодательстве демократических принципов организации и деятельности правоохранительных органов».

К сожалению, депутаты не смогли обеспечить реализацию положений концепции и преодолеть «саботаж» со стороны руководителей судов и правоохранительных органов, которые, естественно, не были заинтересованы в изменении привычной для них системы.

После прихода к власти А.Лукашенко идеи судебно-правовой реформы были окончательно сняты с повестки дня. Новое законодательство, в том числе новая редакция Конституции, сохранили прежнюю систему судов, органов МВД, КГБ, прокуратуры, предварительного следствия, адвокатуры, нотариата.

Тем не менее время настоятельно требует проведения судебно-правовой реформы.

Что надо сделать?

Прежде всего, надо раскрепостить суды. Они должны стать свободными и независимыми от других органов власти. Каким образом? Путем выборов. Так, судьи высших судов могли бы избираться парламентом, а судьи нижестоящих судов — местными органами самоуправления. Претендентами могли бы быть юристы, успешно сдавшие квалификационный экзамен и включенные в республиканский реестр кандидатов в судьи.

У читателей могут возникнуть вопросы: что это за парламент, и какие это органы самоуправления? Речь идет о легитимном и демократически избранном парламенте, а также о новых муниципальных органах. Правда, для их появления нужны свободные и честные выборы. Когда они будут, сказать затруднительно. Но они обязательно будут. Тогда у нас появится настоящий парламент с реальными представителями от народа. И тогда можно будет говорить о реформах во всех сферах государственной жизни.

Шаг за шагом

Судя по всему, путь к новому суду будет нелегкий. До него предстоит сделать как минимум пять шагов.

Первый шаг: восстановление Конституции 1994 года как легитимной основы формирования системы органов власти. Первым среди них станет однопалатный парламент — Верховный Совет Республики Беларусь, состоящий из 260 депутатов.

Второй шаг: проведение демократических выборов в парламент и местные органы самоуправления. Они возможны при изменении состава Центризбиркома и других избирательных комиссий. Вопрос о сохранении или упразднении должности президента следует обсудить отдельно, взвесив все резоны и учитывая опыт соседних стран.

Третий шаг: внесение поправок в Конституцию 1994 года. Соответствующие поправки следует внести также в главу 5 «Суд», главу 6 «Конституционный суд Республики Беларусь», в Закон «О порядке вступления в силу Конституции Республики Беларусь».

Четвертый шаг: принятие новой Концепции судебно-правовой реформы и создание парламентско-правительственной комиссии по ее реализации, если хотите — под моим руководством. Уж извините за нескромность…

Пятый шаг: претворение в жизнь положений концепции. В итоге суды, милиция, следствие, прокуратура, адвокатура, спецслужбы, учреждения юстиции изменятся до неузнаваемости. Численность милиции сократится в разы. В то же время уменьшится и число «сидельцев» в колониях.

Такое время придет. Я уже подготовил текст новой Концепции судебно-правовой реформы и с нетерпением жду, когда можно будет приступить к ее реализации. Желающих приглашаю к сотрудничеству. Надо организовать массовое движение в поддержку этой реформы. Вместе мы это сделаем быстрее и лучше.


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