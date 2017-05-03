Политзаключенный Михаил Жемчужный переведен в колонию в Волковыске 2 3.05.2017, 16:48

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Михаил Жемчужный

Цель перевода политического заключенного неизвестна.

Правозащитник Андрей Бондаренко сообщил «Свабодзе», что политзаключенный Михаил Жемчужный переведен в колонию № 13 в Волковыске.

«Адвокат сейчас разбирается с этим вопросом, но пока нет информации, с какой целью его туда перевели», - сказал Андрей Бондаренко.

Суд Борисовского района 21 апреля прекратил дело о переводе Михаила Жемчужного из исправительной колонии в тюрьму.

Напомним, основатель «Платформа Инновейшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила жемчужные более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленного разглашения сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.