Роналду побеждает возраст 2 Станислав Рынкевич

3.05.2017, 17:30

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По следам феерической победы «сливочных».

После очередного гола в ворота «Атлетико» Криштиану Роналду посмотрел на трибуны «Сантьяго Бернабеу», улыбнулся и начертил в воздухе несколько жестов – не надо свистеть, аплодируйте.

О, эти аплодисменты должны так ласкать его слух именно потому, что от свиста раньше закладывало уши. Новый Золотой мяч будет приятнее ставить на стопку листов формата А4 – распечатки твитов в духе «Роналду больше не выиграет «Золотой мяч».

За два четвертьфинала и один полуфинал Лиги чемпионов нападающий «Мадрида» забил 8 мячей. Восемь в ворота команд с наиболее крепкой защитой в Европе. Даже если вам так сейчас не показалось, но за предыдущие 13 игр во всех соревнованиях «Атлетико» пропустил всего четыре.

Выступлением в плей-офф Роналду доказал, что его адаптация к собственному возрасту завершена. Каждый следующий день рождения загоняет его все ближе к воротам соперника, все больше зажимает в угол эффективности, и с этим вызовом португалец справляется блестяще. Пусть скоростной дриблинг на фланге останется в архивах ютуба, на закате карьеры можно довольствоваться высочайшей результативностью и результатами.

Интересно, сколько лет назад Роналду и Месси впервые задались вопросом, что они должны делать для того, чтобы продержаться на вершине мира как можно дольше. На обоих ведь десять лет назад было смотреть интересней, но не делай они постоянных подвижок в пользу эффективности, закончили бы как Роналдиньо.

Роналдиньо был прекрасен, игры красивее уже от кого-то ожидать вряд ли стоит, но имя его в вечности отзовется гораздо тише этих двоих. Наверное, Роналдо мог бы доминировать столь же долго, если бы не пара страшных травм. А его почти тезка выжал из собственного таланта максимум, до последней капельки, все пошло в дело.

В американском футболе есть такой квотербек Том Брэди. Ему уже под сороковник, но он только что выиграл свой пятый Супербоул за карьеру, а про личные рекорды можно написать несколько томов. Секрет его долголетия в маниакально-тщательном отношении к собственному организму. Журналисты любят хихикать по поводу описанной им диеты, включающей, например, мороженое с авокадо, но я не удивлюсь, если в каких-нибудь мемуарах Роналду напишет, что имеет те же гастрономические привычки.

Возраст повышает требования к спортсмену, но если ты готов поддерживать эту планку, тогда ты будешь оставаться на вершине дольше. И тем более, если тренеры и команда относятся к тебе так же тщательно, как и ты сам. «Нью-Ингленд Пэтриотс» сдувают пылинки с Брэди, и в мадридском «Реале» поступают аналогично. Речь идет о самом ценном активе на футбольном поле.

Аналогия с «Пэтриотс» еще и в том, что «Мадрид» имеет реальный шанс выиграть Лигу чемпионов трижды за четыре года – бостонцы имели такой же показатель в начале нулевых, если переложить на американскую трофейную валюту. Если Зидан доведет дело до конца и во второй раз, можно будет говорить о династии. Первые мадридские галактикос, к слову, выигрывали Лигу чемпионов три раза за пять лет.

Само собой, не закончено мадридское противостояние, не пройден финал. Но факт в том, что «Мадрид» только что провел самый убедительный матч за весь сезон. Все было настолько круто, что не потребовался ни характер, ни полная самоотдача на протяжении 90 минут – минут десять-пятнадцать в начале второго тайма «Реал» просто дышал.

Смелости Зидану – как это, увы, часто бывает с тренерами «Мадрида» при Пересе – добавила травма предполагаемого лидера команды. В своей лучшей форме Гарет Бэйл действительно способен на очень многое, но его не оставляют в запасе даже если до лучшей формы ему далеко. Его отсутствие развязало тренеру руки и позволило выпустить состав, который сразу же объявил центр поля своим и никому его не отдавал.

Кроос и Модрич при активной поддержке Каземиро сзади и Иско спереди за одну игру, кажется, снизили трансферную стоимость Габи и Коке на пару миллионов. У Иско ничего не получалось около штрафной, но матч он закончил со стопроцентным показателем точных передач.

Симеоне пришлось решать куда более сложные задачи, ведь он лишился даже экстренной заплатки на правый край обороны, но все же не защита стала главной проблемой «Атлетико». В конце концов, защита 72 минуты сохраняла вполне рабочую ситуацию в выездном матче. Но то, что аргентинский тренер опять в важнейший момент уперся в неэффективность собственного нападения – это тоска. Три удара по воротам Кейлора Наваса, один из них в створ.

«Атлетико» проигрывал «Реалу» крупнее, но ни разу не выглядел столь безжизненно. А учитывая, что эта команда всегда играет согласно энергетике своего тренера, есть опасения, что и следующий сезон Симеоне в испанской столице получится формальным – надо ведь стадион открыть. Пик «Атлетико» Симеоне, похоже, остался позади и без главного трофея.

Зидан, напротив, после серьезного поражения во внутреннем чемпионате и после материалов почуявших кровь столичных журналистов дал красивый тренерский перфоманс: качественная рабочая схема с неотразимым стартовым навалом (Симеоне перед матчем говорил – будут давить, мы готовы), передышка после перерыва и добивание на заменах. У-бе-ди-тель-но. Будут спрашивать про оценку Зидана как тренера – вспоминайте про эту игру.

А Роналду может обратно возвращать себе девятый номер. Вот так он играет в один из самых блеклых сезонов в карьере. Как бы на спаде. В 32 года. Как Рууд ван Нистелрой или Пиппо Индзаги в свои самые лучшие времена.

Не надо свистеть, аплодируйте.

Станислав Рынкевич, tribuna.com