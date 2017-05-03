Китайцы выпустили клон iPhone 7 за $80 2 3.05.2017, 17:52

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iPhone, вероятно, является одним из самых копируемых мобильных устройств.

Ведь не каждый может себе позволить купить оригинальный аппарат, а кто-то предпочитает Android, но в дизайне от Apple. Очередным клоном порадовала китайская компания UMIDIGI, которая выпустила дешевый вариант смартфона, внешне почти неотличимого от iPhone 7 (разве что логотип другой), пишет onliner.by.

Смартфон UMIDIGI G нельзя отнести к топовым, однако он поддерживает работу в сетях LTE и работает под управлением Android 7.0 Nougat сразу «из коробки». Пластиковый девайс весит 135,5 г, размер HD-экрана составляет 5 дюймов. На борту клона Phone 7 — 4-ядерный процессор MTK6737, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, имеется слот для microSD объемом до 256 ГБ.

Также UMIDIGI G оборудован 8-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным фронтальным фотомодулем и батареей емкостью 2000 мАч.