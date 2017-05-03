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Вилейчанин реставрирует «Форд Транзит» 50-летней давности

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  • 3.05.2017, 18:05
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Фото: mlyn.by

Константин Сбродов купил микроавтобус Ford Transit МК1 в далекие 90-е.

Говорит, реставрация стала делом всей жизни, а аналогичные экземпляры в стране можно пересчитать по пальцам. Об уникальном МК1 1970 года выпуска и восстановлении раритета — в материале mlyn.by.

«МК1 приглянулся давно»

Константин Сбродов по профессии — инженер-механик и конструктор, «поэтому к технике тянуло всегда: хоть к велосипеду, хоть автомобилю».

— МК1 мне приглянулся давно. В 90-е ведь таких микроавтобусов не было, в основном — «рафики» и УАЗы. Я продал «жигули» и купил этот Ford в Питере у моряка. В те годы активно занимался торговлей, поэтому отъездил на нем немало, — рассказывает реставратор и с гордостью демонстрирует раритетный красный «Форд». — Он очень помогал мне в деле: у других товар лежит на земле — у меня магазин на колесах! От покупателей отбою не было.

На старинном микроавтобусе Константин Васильевич отъездил пять лет. А потом решил отремонтировать. Когда снял краску, в полу и на крыльях увидел сквозные дырки. Собрался отдать сварщикам, но очереди не дождался и бросил его в гараже.

— Вот так и стоит 20 лет разобранный. Честно говоря, сперва хотел избавиться, потом думал просто «подшаманить», лишь бы ехал: то дрова привезти, то доски. В итоге решил-таки за него взяться. Наверное, сын подстегнул своим увлечением — копии машин создает, — объясняет он.

«Старая техника с душой сделана»

В общей сложности на ремонт раритета ушло чуть больше года: заняться реставрацией основательно не позволяло отсутствие времени, поясняет вилейчанин.

Ford до реставрации

Заднюю часть кузова Константин Сбродов уже восстановил. Теперь взялся за переднюю: нужно обновить левую сторону.

— Это все, кстати, ручной труд, — посвящает меня в тонкости процесса реставратор и показывает на новенькие пороги. — Из оцинкованной жести я сделал пороги и крылья, причем с полным повторением геометрии частей кузова. 80% родного железа остается. Я меняю 20%. Но эта пусть и небольшая часть — очень кропотливый труд. Фактически я выштамповываю вручную каждую заклепку и изгиб.

Что касается ходовой части, то в машине, которой почти полвека, — «все живое»: двигатель заводится идеально, подвеска рабочая, фары, поворотники и ручки тоже сохранились.

— Интересный был случай с тормозными цилиндрами. Иду я по рынку в Минске и повторяю: «Форд Транзит", "Форд Транзит"…». Продавцы на меня смотрят, уточняют год машины и разводят руками — мол, нету. Разочарованный, направляюсь к выходу и слышу за спиной: «Стой!». Поворачиваюсь, а продавец с эмоциональным «Ее-е-с-сс!» показывает мне цилиндр и добавляет — мол, на каждую вещь рано или поздно покупатель найдется. Как оказалось, эти цилиндры у него лежали лет 8. И вот, наконец, покупатель пришел, — смеется владелец раритета.

Свой интерес к МК1 Константин Васильевич объясняет просто: старая техника «с душой сделана».

— Современные автомобили унифицированные. А этот Ford какой: габаритный, мощный бампер, фары огромные… Я когда из Питера в Вилейку приехал, мужики ходили вокруг и не могли понять, что это за чудо такое. На него люди в 90-х годах смотрели с восхищением и сейчас будут смотреть. По всей стране буквально несколько единиц будет. Один в Минской области есть, и тот стоит сгнивший, — добавляет Константин Сбродов.

Реставратор убежден, что старинная техника уникальна, «поэтому все в ней должно быть оригинальное».

— То, что сегодня привносится в раритеты, я не поддерживаю. Почему? Потому что автомобиль должен быть таким, каким был полвека назад, когда сходил с конвейера. Единственное, что можно добавить, так это магнитолу, — лаконичен Сбродов.

Поставить на колеса свой Ford Transit он планирует к 2020 году.

— Хочу обкатать, а потом поучаствовать в выставках ретротехники. Последний раз я как зритель был на подобной в Риге, и таких экземпляров там не было.


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