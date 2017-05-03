Белорусскую федерацию плавания возглавила замминистра по налогам и сборам 9 3.05.2017, 18:26

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Элла Селицкая

Фото: belta.by

Элла Селицкая сменила на посту главы федерации плавания Анатолия Тозика.

Белорусскую федерацию плавания возглавила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси в среду по итогам отчетно-выборной конференции федерации, передает «Интерфакс».

«По итогам прошедшего голосования новым председателем БФП избрала Элла Селицкая - заместитель министра по налогам и сборам, которая ранее занималась плаванием и являлась мастером спорта СССР», - проинформировали в пресс-службе НОК Беларуси.

Селицкая сменила на посту главы федерации плавания Анатолия Тозика.

Новый руководитель федерации заявила, что намерена развивать плавание как массовый вид спорта.

«Наша задача - сделать так, чтобы белорусское плавание не только попадало в число 18-ти сильнейших стран мира, но и совершило вперед более весомые шаги. Необходимо работать над тем, чтобы развивать наш вид как один из массовых, предоставив возможность каждому гражданину страны заниматься им», - заявила Селицкая.

Также по итогам голосования утвержден новый состав Президиума, в состав которого вошла трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.