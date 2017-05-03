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Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах

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  • 3.05.2017, 18:34
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ФОТО: ALEXEI NIKOLSKY/AP

После переговоров президентов Турции и РФ было решено снять ограничения в торговле между двумя странами.

Россия и Турция договорились о снятии ограничений в торговых отношениях двух стран, можно говорить, что они уже сняты, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК.

«Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня», - сказал Путин, выступая на пресс-конференции, состоявшейся после завершения переговоров с Эрдоганом.

Российский президент особо отметил, что любые ограничения «разрушают экономику» и, в конечном итоге, вредят самим российским производителям, а потому решено отменить ограничительные меры в таких сферах, как строительство, текстиль, услуги, использование в России турецкой рабочей силы и так далее.

В то же время запрет на на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив важность его сохранения интересами сельхозпроизводителей.

«Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», - заключил он.

Кроме того, из-за угрозы терактов решено пока не отменять визовый режим въезда в Россию турецких граждан. Однако Путин допустил возможность смягчения режима въезда для тех турецких специалистов, «кто часто бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса».

Турция до введения эмбарго была крупнейшим поставщиков томатов в Россию. По данным ФТС, на конец 2015 года на долю Турции приходилось почти 53% от всего импорта томатов в Россию в денежном выражении и 54% в натуральном. В 2015 году из Турции было поставлено 292,8 тыс. т томатов на общую сумму $281,1 млн. Кроме того, Турция была крупнейшим поставщиком винограда, и каждый пятый мандарин, попадавший в страну, был также выращен в Турции.

В отчете, подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), отмечается, что себестоимость выращиваемых в России помидоров заметно выше привозных, что ведет к серьезным потерям потребителей.

«Российский потребитель находится в весьма невыигрышном положении. Во-первых, цена в магазине превышает до 3-х раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран», - говорится в отчете.

Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Впоследствии - на фоне постепенного потепления отношений - часть эмбарго была снята, лук, цветную капусту, брокколи и ряд других продуктов из Турции ввозить разрешили, однако запрет на ввоз томатов сохранился.

В середине марта 2017 года Турция отказалась разрешить России беспошлинно ввозить на свою территорию зерно, кукурузу и подсолнечный шрот, что сделало поставки сельхозпродукции невыгодными. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев позднее назвал это решение турецких властей «ударом в спину».

Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше — это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем... Позиция правительства — мы помидорный рынок открывать не собираемся», — заявил тогда министр.

По подсчетам специалистов Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и экспертов Института Гайдара, потери России из-за введения пошлин на поставки зерна в Турцию составили от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Правда, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил тогда РБК, что считает эти цифры «слишком эмоциональными». По его мнению, весь импорт сельхозпродовольствия в Турцию оценивается в $1,5 млрд и говорить о его полной потере из-за введения Турцией пошлин на отдельные продукты — неверно.

Комментируя итоги состоявшейся 3 мая встречи Путина и Эрдогана, вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня пояснил, что достигнутые в ходе переговоров договоренности включают снятие ограничений на поставку в Турцию российского зерна.

«Все индивидуальные ограничения сторон снимаются, есть нюансы по срокам, когда, что делать, потому что-то можно решить за один день, что-то за неделю, а что-то за месяц, но в целом все ограничения, кроме общего визового режима и специальных договоренностей по томатам, которых еще предстоит достигнуть, снимаются. Договоренности включают и зерно», - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, сняты ли ограничения по поставкам российского зерна в Турцию.


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