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Кричевским милиционерам-бунтарям угрожают уголовным делом за клевету

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  • 3.05.2017, 18:47
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фото: uvd.mogilev.by

Управление внутренних дел Могилевского облисполкома выступило с заявлением по поводу скандального «дела кричевских милиционеров».

Как сообщал Сharter97.org, несколько милиционеров из этого города еще в феврале написали письмо министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Они возмущались, что их заставляют выполнять «план по правонарушениям» и возвращать премии. Информация попала в СМИ на днях и получила большой резонанс.

«В настоящее время в сети Интернет деструктивными ресурсами распространяется информация о якобы имевших место недостатках в организации работы с личным составом со стороны руководства Кричевского РОВД. Инициаторами ее распространения стали начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД подполковник милиции Игорь Усик, участковый инспектор милиции РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — говорится в официальном комментарии могилевской областной милиции. По словам милиционеров, это заведомо искаженная информация, которая преимущественно не соответствует действительности.

Заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Владимир Рыженков заявил, что в апреле подполковник Усик незаконно отпустил со службы своего подчиненного — майора милиции Дюбанова. Дюбанов должен был проводить прием граждан и представителей юридических лиц. Сам Усик Дюбанова на приеме не заменил, за что получил строгий выговор.

Когда руководство РОВД стало искать Дюбанова, то он, якобы, обратился к врачу, хотя был уже пьян (1,6 промилле), «что подтверждается осмотром, проведенным в больнице». В итоге Дюбанова уволили из милиции за грубое нарушение служебной дисциплины.

Сообщается, что осенью 2016-го и в январе 2017 года в Кричевском РОВД проходили проверки. Они выявили недостатки, которые носили системный характер и не исправлялись. «В стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне он (Усик — Прим.) стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя министра внутренних дел», — говорится в сообщении УВД Могилевского облисполкома.

Начальнику Кричевского РОВД подполковнику милиции Станиславу Чуприну по итогам проверки объявили дисциплинарное взыскание за нарушение Правил профессиональной этики сотрудников ОВД.

Но других нарушений в действиях руководства кричевской милиции проверка не нашла. Даже при том, что в проверке использовался полиграф.

Теперь информация, которую распространили через интернет кричевские милиционеры, изучается повторно. «В случае обнаружения в ней признаков клеветы сотрудники, которые распространили ее, могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности», — предупреждает руководство могилевской милиции.


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