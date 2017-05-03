Россельхознадзор начал красить зеленкой контрабандную говядину из Беларуси 6 3.05.2017, 19:04

Теперь товар не получится переработать или ввезти обратно.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за увеличения числа попыток провоза контрабандным путем на территорию РФ некондиционной говядины с территории Беларуси активизировало практику окрашивания выявленных партий мяса зеленкой. Как сообщили ТАСС в ведомстве, это позволит сократить средства на утилизацию неликвидного мяса, а сам товар не получится ввезти повторно или переработать из-за стойкости красителя.

«Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за большого наплыва некондиционных партий говядины, поступающих с территории Белоруссии, начало применять метод денатурации незаконно ввозимого мяса раствором бриллиантовой зелени (зеленки)», - отметили в управлении. В Россельхознадзоре уточнили, что подобный метод обработки мяса законен, предусмотрен российскими ветеринарно-санитарными правилами, но ранее применялся редко.

Протяженность российско-белорусской границы составляет свыше 1,2 тыс. км, и основная часть границы приходится на российские Брянскую и Смоленскую области.

Перевозки по ним проходят по трассам М1 Москва - Минск в Смоленской и автодороге А-240 Брянск - Гомель в Брянской областях, где есть пункты проверки. Но перевозчики-нелегалы пользуются и объездными проселочными дорогами, межрайонными трассами. В I квартале нынешнего года межрегиональным управлением Россельхознадзора только в Брянской области было проверено около 6 тыс. т мясной продукции из Беларуси и более 260 т было запрещено к ввозу из-за различных нарушений.

Так, накануне при помощи зеленки было окрашено почти 5 т говядины, ввезенной из Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов и в неприспособленных автомобилях с нарушением температурного режима. Частично окрашенное мясо не удастся сбыть из-за потери товарного вида, а ввезти повторно или переработать - из-за стойкости красителя. В Брянской и Смоленской областях еженедельно утилизируется до 3,5 т ввозимой с нарушениями говядины.

По данным управления, в последние недели число случаев ввоза контрафакта мяса говядины возросло в несколько раз. Ранее такое мясо изымалось и отправлялось на утилизацию на специализированное предприятие, что влекло значительные расходы. Теперь окрашенное в зеленый цвет мясо остается у перевозчиков, им запрещают ввоз контрафакта и выписывают штраф.

Усиленный контроль ввозимой из Беларуси говядины Россельхознадзор начал в феврале. Помимо партий мяса, ввозимых с санитарными нарушениями, регулярно отмечается ввоз говяжьих туш со срезанными ветеринарными клеймами. Как предполагается, в этих случаях белорусские предприятия и частные лица пытаются поставлять в Россию украинскую и европейскую говядину, запрещенную к ввозу. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что Беларусь реэкспортировала в Россию в прошлом году минимум 15 тыс. т украинской говядины.