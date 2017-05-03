В Японии планируют внести изменения в «мирную» статью Конституции 3.05.2017, 19:23

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Премьер-министр Японии заявил о намерениях провести конституционную реформу в 2020 году.

В 9-ю статью основного документа, закрепляющую отказ Японии от войны и создания вооруженных сил, премьер намерен внести положение о Силах самообороны. Об этом Синдзо Абэ сообщил газете Yomiuri Shimbun, передает РБК.

Изменять или отменять мирные положения 9-й статьи правительство не намерено, пояснил премьер. Речь идет о закреплении статуса Сил самообороны в основном документе.

По словам Абэ, правящая Либерально-демократическая партия Японии поддерживает идею пересмотра Конституции.

«2020 год, когда в стране пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, надо использовать как возможность для перерождения Японии. Хотел бы, чтобы 2020 год стал годом вступления в силу новой Конституции», — приводит газета комментарии Абэ.

Комментарии Абэ связаны с 70-летием с момента вступления в силу действующей Конституции. Проект документа был разработан при участии американской администрации. 9-я статья была написана, чтобы не допустить возрождения милитаристской Японии. Она закрепляет отказ страны от войны «на вечные времена» как «суверенного права нации». Также в ней говорится, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». При этом в 1954 году были сформированы Силы самообороны Японии, полномочия которых изначально были сильно ограничены.

С момента принятия основного закона поправки в его текст не вносились.