Михаил Анемподистов вывел формулу этногенеза белорусов, благодаря цветам 1 3.05.2017, 19:36

Михаил Анемподистов

Фото: belsat.eu

В Гродно открылась выставка «Колер Беларусі».

Провокационное название выставки известного белорусского художника Михаила Анемподистова многих заставило задуматься, какие же они, цвета Беларуси?

Ответ оказался не таким банальным, как мы все ожидали. Через цвета автор уходит в самую глубокую древность, когда только рождался способ мышления белорусов, заглядывает в их душу и очерчивает ее цвет, передает «Белсат».

Начало начал — белорусский инь-янь

Исследованием природы цветов Михаил Анемподистов занимается с 2009-го года, а вдохновением стала публикация с 1969-го года американских ученых, которые проанализировали названия цветов в 80-ти языках мира. На основе исследований современных развитых и примитивных языков, а также древних текстов ученые пришли к выводу, что в каждой культуре прежде всего появляются два цвета — черный и белый.

«Темный и светлый. При этом к черному присоединяется также синий, а красный мог ассоциироваться с белым. Черный и белый — это самые древние цвета, которые мы имеем. При этом в нашей традиции черный цвет не несет такой отрицательной коннотации, которая есть сейчас. Негативное восприятие цвета появляется лишь с принятием христианства в Беларуси, когда в мировоззрение наших предков входит ад вместе с культом траура. В Белорусской народной традиции первоначально ада не было. Был ирий, который был скорее чем-то светлым, нежели темным. Туда летели птицы, оттуда возвращались души умерших. Составляющие для существования вселенной: черное и белое, части одного целого, которые дополняют друг друга», — объясняет Михаил Анемподистов.

При этом, как полагает автор, — это постоянное и материальное, например, черный уголь и белый мел, который издавна белорусы добывают на своей земле.

«Как художник могу позволить себе делать не научные вещи. Вот поэтому белое и черное — это человек начинает понимать, как построен мир. Это еще не философия, это антология. Это способ познания вселенной. Этот цвет уже можно пощупать, а не только рассуждать о нем абстрактно», — комментирует автор.

Красный — цвет технологического прогресса

Третий цвет — красный, во всех языках появляется тогда, когда возникает какая-то технология его добычи. Все названия красного цвета в языках связаны с материалом, из которого получался краситель. Например пурпур — названный в честь моллюсков. Красный — исключительно славянское изобретение. Слово происходит от названия «червец» — маленький миллиметровый жучок, который служил материалом для добычи красной краски у древних славян. В определенное время его выкапывали из-под корешков растений, это была исключительно славянская технология, которая могла появиться еще в зарубинецкой культуре.

«И это была одна из первых технологий белорусов. Это сейчас нам кажется, что это мелочь, но это огромный цивилизационный шаг. Это было настолько важно, что месяцу дается название «чэрвень» (рус. июнь), а цвет получает название «чырвоны» (рус. красный). Наш «перфект ред» — красный, который мы сами обрели и который остался во всех славянских культурах», — рассказывает художник.

Формула этногенеза белорусов

«Главный традиционный цвет белорусов — «белый». И это не славянский цвет — это балтский. У балтов он до сих пор также белый. А красный — славянский. И вот бело-красное сочетание это иллюстрация модели белорусского этногенеза. Это также прослеживается в народных орнаментах. Если разложить эти рушники на карту, то видно, где славянизация была более распространенной, а где менее. И это сочетание белого и красного в каком-то смысле — это такая удивительно лаконичная, на удивление короткая, короче просто нет — формула этногенеза белорусов. Это наша собственная история», — выводит основную формулу белорусов Михаил Анемподистов.

Серый и зеленый

Следующий довольно важный цвет для белорусской культуры — зеленый. Это природная среда. Зеленый присутствует даже не в качестве краски, а в качестве растения, всего растительного мира. Автор выставки считает, что зеленый цвет неразрывно связан с другим цветом — серым, который символизирует вторую среду, созданную человеком. Первые льняные ткани имеют серый цвет. Эти две среды постоянно перемежаются, перетекают из одной в другую.

«Человек пилит зеленое дерево, строит дом, который через год становится серым, а через 20-30 лет его начинает съедать мох и со временем созданное человеком жилье вновь превращается в природную среду. Поэтому для меня эти два цвета связаны. Более того, романтизм осмыслил эти культурные сочетания. Вся эстетика романтизма построена на ощущении близости природы, ощущении себя частью природы. Это очень важно и малопонятно, ведь эта часть культуры потеряна. Она слишком сложная. Это весьма развитый уровень культуры. При том, что мы — потомки леса, потомки охотничьей культуры, в которой нет прямых расстояний. У нас все очень сложно. Нет абсолютного добра и зла. Они эластичны. Хорошо — то, что на своем месте и в свое время. У нас, у белорусов как? Нуу… а может так и надо…. У нас нет неба — оно там, за ветвями. Перед небом есть еще какое-то пространство. У нас сложное пространство, которое породило сложное мировоззрение», — рассуждает белорусский художник.

Анализ 11 базовых цветонаименований Беларуси скоро появится в новой книге автора.

«Чем больше цветов, тем более развита культура. В общем, цвет — это явление исключительно культурное. Не имеет значения, что присутствует в природе. Пока это не освоено человеком, этого якобы нет. Физиологически человек видит все цвета абсолютно, но он их начинает различать только тогда, когда они освоены культурой. Если они получили название. Пока до определенного этапа вот такой кирпичный, например, цвет терракотовый, цвет ржавчины, не разбился, не получил своего названия — все это называлось красным».

Выставка будет открыта до конца мая в Центре городской жизни. Как обещают организаторы, итогом выставки станет презентация новой книги Михаила Анемподистова «Колер Беларуси».