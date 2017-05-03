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Эдуард Ханок не прочь продать «Малиновку» другим исполнителям

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  • 3.05.2017, 19:59
Эдуард Ханок

Известный композитор готов обсудить возможную продажу прав на исполнение хитов другим исполнителям.

С 20 мая вступает в силу запрет народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка на ротацию и исполнение ряда песен его авторства. В список попали "Завіруха", "Счастливый случай", "Я у бабушки живу", "Малиновки заслышав голосок", "Вы шуміце, бярозы", к которым композитор написал музыку.

Как сообщал Сharter97.org, Ханок отправил предупредительные письма Ядвиге Поплавской и Антатолию Ярмоленко, в которых грозит им судом, а также проинформировал о запрете несколько министерств, Белтелерадиокомпанию, а также телерадиокомпании России и Украины. Исполнять вышеупомянутые песни можно будет только после получения разрешения автора и приобретения на это прав.

"Я имею полное законное право, потому что это мои исключительные права, продать песни тем, кто пожелает. Это вопрос разговора, обсуждения, ― говорит Эдуард Ханок о вероятности продать хиты другим исполнителям. ― Так же, как у меня есть договор с Витасом и родителям Марины Девятовой на исполнение песни "Потолок ледяной". Они заключили со мной договор, мы с ними решили, что к чему, и все, они могут петь. Потому что с 20 мая только я могу давать разрешение на то, петь их или нет".

Напомним, на днях Эдуард Ханок предложил Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко выкупить права на исполнение песен, к которым он написал музыку, за 25 тысяч долларов. Композитор считает, что его авторские права были нарушены в том числе во время прощального концерта с Александром Тихановичем, потому что нигде даже не упоминалось авторство хитов.

Белорусские продюсеры полагают, что волна, которую поднял композитор Эдуард Ханок, приведет к большим переменам в законодательстве по авторскому праву.


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