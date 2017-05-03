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Под Минском сошел с рельсов вагон

  • 3.05.2017, 20:03
Фото: tut.by

ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Колодищи под Минском.

Об этом сообщает tut.by. 2 мая сошел с рельсов один из вагонов. Его вместе с другими перемещал маневровый состав с подъездного пути.

Очевидцы сообщают, что не было ни жертв, ни вреда окружающей среде. Задержек в движении по железной дороге тоже не было.

Официальный представитель управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Минской области Анастасия Швайбович сообщила, что за помощью к спасателям по этому поводу никто не обращался.


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