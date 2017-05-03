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Интерпол отказался от розыска Януковича и его сына

  • 3.05.2017, 20:27
Виктор Янукович
Фото: Reuters

Интерпол также заблокировал доступ к информации о расследовании.

Интерпол принял решение исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из списка лиц, объявленных в розыск. Об этом сообщает представляющая интересы Януковичей британская фирма Josef Hage Aaronson, передает РБК.

В связи с расследованием обстоятельств в Украине в 2014 году в 2015 году Янукович получил «красное уведомление» (уведомление о международном розыске) Интерпола. Его сын, Александр Янукович, получил «специальный запрос об аресте» (требование о сотрудничестве в связи с полицейским расследованием).

Однако Януковичи подали заявления, протестуя против действий Интерпола. Требование отменить их были обоснованы экс-главой Украины тем, что они «были политически мотивированными, в них не было доказательств и надлежащие процедуры не были соблюдены». На сессии международной полиции, которая проходила с 27 февраля по 3 марта, действие этих уведомлений было приостановлено.

Кроме того, Интерпол заблокировал доступ к информации о расследовании. «Это решение подтверждает, что сохранение данных, имеющихся в отношении президента Януковича и Александра Януковича, противоречит, и, что всякое международное сотрудничество полиции через каналы Интерпола по данному делу не будет соответствовать уставу и правилам Интерпола», — говорится в заявлении.

В Украине Януковича обвиняют в государственной измене, «пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». После событий в феврале 2014 года экс-глава государства сбежал в Россию.

Ранее запрос о международном розыске экс-премьера Украины Арсения Яценюка в Интерпол направила Россия. Однако 29 апреля Киев сообщил, что Интерпол отказался исполнять требование Москвы.


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