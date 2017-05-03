Директор ФБР: РФ продолжает вмешиваться во внутренние дела США 1 3.05.2017, 20:59

9,416

Глава ФБР Джеймс Коми

Фото: AP

Джеймс Коми подчеркнул, что Россия представляет собой «самую большую угрозу для любой страны на планете».

Директор ФБР США Джеймс Коми заявил, что руководство России продолжает вмешиваться в американскую внутреннюю политику, передает «Радио Свобода».

Выступая 3 мая на слушаниях в комитете Сената по делам разведки, Коми подчеркнул, что Россия представляет собой «самую большую угрозу для любой страны на планете», учитывая её намерения и возможности.

Касаясь ситуации с расследованием обстоятельств взлома - предположительно российскими хакерами - электронной почты экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, директор ФБР сказал, что больше обсуждать эту тему не будет.

В среду же госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что между Соединенными Штатами и Россией практически не осталось доверия. Выступая 3 мая перед сотрудниками своего ведомства, Тиллерсон отметил, что речь идет о нарушении Москвой договоров о контроле за стратегическими вооружениями и ее политике в отношении Украины.