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Директор ФБР: РФ продолжает вмешиваться во внутренние дела США

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  • 3.05.2017, 20:59
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Глава ФБР Джеймс Коми
Фото: AP

Джеймс Коми подчеркнул, что Россия представляет собой «самую большую угрозу для любой страны на планете».

Директор ФБР США Джеймс Коми заявил, что руководство России продолжает вмешиваться в американскую внутреннюю политику, передает «Радио Свобода».

Выступая 3 мая на слушаниях в комитете Сената по делам разведки, Коми подчеркнул, что Россия представляет собой «самую большую угрозу для любой страны на планете», учитывая её намерения и возможности.

Касаясь ситуации с расследованием обстоятельств взлома - предположительно российскими хакерами - электронной почты экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, директор ФБР сказал, что больше обсуждать эту тему не будет.

В среду же госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что между Соединенными Штатами и Россией практически не осталось доверия. Выступая 3 мая перед сотрудниками своего ведомства, Тиллерсон отметил, что речь идет о нарушении Москвой договоров о контроле за стратегическими вооружениями и ее политике в отношении Украины.


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